«Во вторник нам предстоит война». Хави уверен, что «Барса» в лучшей форме и может сделать что-то большое

«Во вторник нам предстоит война, матч проходит во время нашей лучшей формы в этом сезоне. Мы хотим сделать что-то большое», - сказал Хави сразу после победы над «Кадисом».

«Я уверен. Я знаю команду, игроков. Мы - одна семья, и я знал, что мы сделаем шаг вперед. Мы улучшились на групповом уровне. Я думаю, это очевидно, что мы находимся в лучшем моменте сезона. Сегодня мы хорошо играли.

Это футбол, и мы можем проиграть в любой момент. Но нужно постараться воспользоваться возможностью. А теперь наступает самое интересное, самое лучшее, самое прекрасное в сезоне», - сказал Хави.

Конечно, он имеет в виду ответный матч 1/4 Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Барса» забрала первую игру со счетом 3:2, но все решится на «Монжуике».