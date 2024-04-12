Конкретный матч, после которого Хави примет окончательное решение по будущему в «Барсе». Хотя клуб еще уговаривает

Хави собирается принять окончательное решение о своем будущем в «Барсе» после класико, сообщает Луис Мигельсанц из Diario Sport.

Вполне вероятно, что испанец не объявит об этом публично до самого конца сезона, однако сообщения о решении Хави наверняка появятся.

«Барселона» настроена оптимистично. Они продолжают уговаривать Хави остаться и считают, что 44-летний тренер может отказаться от решения уйти. Однако на публике легенда «Барсы» настаивает, что в этом вопросе ничего не изменилось.

В воскресенье, 21 апреля, в 21:00 по Москве «Барса» встретится с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».