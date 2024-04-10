На кого может рассчитывать Хави: смотрим на лучших игроки «Барсы» в Лиге чемпионов на данный момент

В этом сезоне «Барселона» провела восемь матчей в Лиге чемпионов: в результате у команды пять побед, одна ничья и два поражения. Сегодня подопечных Хави ждет первая встреча в четвертьфинале с «ПСЖ».

Давайте посмотрим на лучших игроков «Барселоны» в настоящий момент:

Ферран Торрес

Удивительно, но Ферран попал в этот список благодаря своим выступлениям на групповом этапе. Он забил победный гол в игре против «Порту». На его счету пока три гола в турнире. К сожалению, испанец пропустил решающие матчи из-за травмы.

Жоау Канселу

В этом сезоне португальский выполняет свою работу в защите, а также помогает команде в атаке. На счету Канселу два гола и одна результативная передача в восьми матчах.

Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник был стержнем «Барсы» в большинстве игр этого сезона и лидером команды в Лиге чемпионов. Гюндоган, возможно, и не забивает сам, но зато создает моменты для товарищей по команде. На его счету уже три результативные передачи в турнире.

Роберт Левандовски

Польская машина по забиванию голов работает и в Лиге чемпионов, и это одна из причин, почему каталонцы до сих пор ведут борьбу в турнире – именно Роберт стал автором важнейших голов в ворота «Наполи».

Жоау Феликс

Игрок «Атлетико» является лучшим бомбардиром «Барсы» в Лиге чемпионов, несмотря на то, что он сыграл меньше минут (331), чем Левандовски (556). Португалец использует каждый свой шанс. На его счету три гола и одна результативная передача перед матчем с «ПСЖ».