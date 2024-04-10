Фото дня📷 Перед началом четвертьфиналов Хави заговорил о ДНК «блауграны»: в плей-офф ЛЧ три тренера - бывшие игроки «Барсы»

Хави, Артета и Луис Энрике.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции во вторник заявил, что олицетворяет «блауграну» лучше всех, в том числе Хави.

«Я видел. Таков Луис Энрике. Думаю, вы его знаете.

Я отношусь к нему с большим уважением. Его команда создана для победы в Лиге чемпионов, таковы ее намерения. Мы оба нацелены на одно и то же.

Можно похвастаться тем, что у нас с Луисом Энрике, Гвардиолой, Артетой есть ДНК «Барселоны». И завтра мы будем добиваться одного и того же: владения мячом.

Я не рассматриваю все это как дуэль между мною и Энрике. Футболисты – вот кто настоящие протагонисты.

Как и Артета, мы с Луисом Энрике выросли с этой ДНК и философией «Барселоны». Лучше понять эту философию помогает то, что мы бывшие полузащитники.

Философия «Барселоны» имеет ключевое значение и дает преимущество», – сказал главный тренер «блауграны».