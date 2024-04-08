Кто сейчас фаворит на замену Хави в «Барселоне»? Букмекеры оценили всех кандидатов
Кто заменит Хави, когда он покинет «Барселону» пост в конце сезона? Этим вопросом задается каждый болельщик каталонцев с тех пор, как тренер публично объявил об уходе.
По мнению букмекеров, сейчас лидирует экс-главный тренер «Баварии» Ханси Флик - коэффициент на то, что именно он станет преемником Хави, составляет всего 2,62 (38,2%).
Вот пятерка фаворитов, которые могут возглавить команду летом:
Но в списке есть и другие интересные имена.
Жозе Моуринью: коэффициент 21,0
Джованни ван Бронкхорст: коэффициент 29,0
Диего Симеоне: коэффициент 34,0
Зинедин Зидан: коэффициент 41,0
Эндж Постекоглу: коэффициент 50