Инсайд по составу «Барсы» на первую игру с «ПСЖ». Похоже, Хави ставит на опыт

До поединка с «ПСЖ» еще пять дней, но, по словам Габриэля Санса из Mundo Deportivo, Хави уже определился с составом «Барсы» на игру.

Испанец планирует использовать стартовый состав из матча с «Наполи», но с одним изменением: Серджи Роберто заменит Фермина Лопеса. Похоже, Хави сделал ставку на опыт.

Вот как может выглядеть потенциальный состав «Барселоны» на первый матч с «ПСЖ»:

Тер Стеген, Кунде, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен, Роберто, Ямаль, Левандовски, Рафинья

Если Педри и Френки де Йонг будут готовы, то начнут игру со скамейки.