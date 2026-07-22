«Динамо» показало три комплекта формы на сезон-2026/27: «Главный элемент – символ ✌️, напоминающий о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции»
«Динамо» представило форму на сезон-2026/27.
«Динамо» презентовала три комплекта формы на сезон-2026/27.
«В основе дизайна от Bosco – исторический динамовский ромб с легендарной литерой «Д», созданной ровно 100 лет назад.
Главный элемент новой формы – символ ✌️, который напоминает о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции.
Помимо традиционных белого и синего комплектов, команда получила фиолетовую резервную форму. Позже будет представлен и черный комплект, посвященный дню рождения Льва Яшина.
Новая форма Bosco выполнена из современного эластичного материала, который обеспечивает легкость, комфорт и максимальную свободу движений на протяжении всего матча», – говорится в сообщении клуба.
Изображение: fcdynamo.ru
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
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Это было смешно!
Динамо удачи в новом сезоне!
Сборник всех возможных шаблонов в одной форме, которые вместе совершенно не сочетаются
А пояснение к символу V - вообще какой-то прикол, который, видимо, придумали походу написания текста
Удивительно у Динамо такое видеть, вроде бы последнее время с медийкой неплохо работают.