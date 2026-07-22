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  4. «Динамо» показало три комплекта формы на сезон-2026/27: «Главный элемент – символ ✌️, напоминающий о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции»

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«Динамо» показало три комплекта формы на сезон-2026/27: «Главный элемент – символ ✌️, напоминающий о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции»
«Динамо» представило форму на сезон-2026/27.

«Динамо» презентовала три комплекта формы на сезон-2026/27. 

«В основе дизайна от Bosco – исторический динамовский ромб с легендарной литерой «Д», созданной ровно 100 лет назад.

Главный элемент новой формы – символ ✌️, который напоминает о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции.

Помимо традиционных белого и синего комплектов, команда получила фиолетовую резервную форму. Позже будет представлен и черный комплект, посвященный дню рождения Льва Яшина.

Новая форма Bosco выполнена из современного эластичного материала, который обеспечивает легкость, комфорт и максимальную свободу движений на протяжении всего матча», – говорится в сообщении клуба. 

Изображение: fcdynamo.ru

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Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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BoscoSport
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Комментарии

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Один комплект похож на дизайн от сгущёнки рогачевской)
ОтветRB Zhora
Один комплект похож на дизайн от сгущёнки рогачевской)
Синяя и фиолетовая как полинявшие смотрятся. 😊
ОтветRB Zhora
Один комплект похож на дизайн от сгущёнки рогачевской)
Скрестили банку сгущенки с пачкой Беломорканала
Всё никак не покидает ощущение, что эти "дизайнеры" на описание смысла и вдохновения больше сил тратят, чем на сам дизайн формы) как читаешь их эпосы - там прям лапша на ушах заваривается) это не в контексте именно динамовской формы чуть что, а глобально)
Это типо сколько очков не хватило для чемпионства в 2024 ?
Ответmadaev
Это типо сколько очков не хватило для чемпионства в 2024 ?
Динамо — дорогой моему сердцу клуб, но ваш комментарий достоин лайка)
Это было смешно!
Это надо умудриться, чтоб в презентации не то чтоб форму не было хорошо видно, так и лого клуба на заглавной фото закрывают трое!!! из четырех футболистов. 🤦‍♂️
Ответdvd4mjnvz4
Это надо умудриться, чтоб в презентации не то чтоб форму не было хорошо видно, так и лого клуба на заглавной фото закрывают трое!!! из четырех футболистов. 🤦‍♂️
Можно было вообще пальцы камерой закрыть - сильно хуже б не было
ОтветАлександр Кошечкин
Можно было вообще пальцы камерой закрыть - сильно хуже б не было
Сильно лучше было бы
символ Динамо рогатка, Орзул могла бы поучаствовать в презентации.
ОтветStreetbor
символ Динамо рогатка, Орзул могла бы поучаствовать в презентации.
Могла бы,но ушла с Динамо Тв лет 10 назад вроде
ОтветBaskerville
Могла бы,но ушла с Динамо Тв лет 10 назад вроде
Но ее помнят! Жест посвятили.
Форма говно.
Динамо удачи в новом сезоне!
ОтветManchot
Форма говно. Динамо удачи в новом сезоне!
плюсую!
Какой-то стрём, если честно
Сборник всех возможных шаблонов в одной форме, которые вместе совершенно не сочетаются
А пояснение к символу V - вообще какой-то прикол, который, видимо, придумали походу написания текста
ОтветВлад Безруков
Какой-то стрём, если честно Сборник всех возможных шаблонов в одной форме, которые вместе совершенно не сочетаются А пояснение к символу V - вообще какой-то прикол, который, видимо, придумали походу написания текста
Фак бы гормоничней и понятней смотрелся. 😊
Я один не вижу ромб ?)
Ответtosha3110
Я один не вижу ромб ?)
Видимо на животе основание,а вершина в жо.. на пояснице
ОтветBaskerville
Видимо на животе основание,а вершина в жо.. на пояснице
Аааа) точно
Что-то вообще хрень собачая. Зачем эти вертикальные полоски и такие воротники
"Новый символ" какая-то ерунда если честно. Еще и логотип клуба закрывают три игрока своими пальцами.
Удивительно у Динамо такое видеть, вроде бы последнее время с медийкой неплохо работают.
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