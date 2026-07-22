«Динамо» показало три комплекта формы на сезон-2026/27: «Главный элемент – символ ✌️, напоминающий о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции»

«Динамо» представило форму на сезон-2026/27.

«Динамо » презентовала три комплекта формы на сезон-2026/27.

«В основе дизайна от Bosco – исторический динамовский ромб с легендарной литерой «Д», созданной ровно 100 лет назад.

Главный элемент новой формы – символ ✌️, который напоминает о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции.

Помимо традиционных белого и синего комплектов, команда получила фиолетовую резервную форму. Позже будет представлен и черный комплект, посвященный дню рождения Льва Яшина.

Новая форма Bosco выполнена из современного эластичного материала, который обеспечивает легкость, комфорт и максимальную свободу движений на протяжении всего матча», – говорится в сообщении клуба.

Изображение: fcdynamo.ru