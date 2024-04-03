Брэйтуэйт провалился в «Барсе», вылетел с «Эспаньолом» в Сегунду, зато преуспел в бизнесе - оказывается, он мультимиллионер

Датчанин о сумме в контракте может не задумываться.

Брэйтуэйт присоединился к «Эспаньолу» летом 2022-го после ухода из «Барселоны». По итогам Ла Лиги-2022/23 каталонский клуб занял 19-е место в турнирной таблице и вылетел во второй дивизион.

Датский нападающий решил, что не хочет играть во второй по силе лиге Испании, он был намерен покинуть клуб, даже отказывался принять участие в товарищеских матчах и без разрешения покидал расположение «Эспаньола».

Футболиста наказали, но конфликт уладили - в этом сезоне у форварда 18 голов в 30 матчах, а команда борется за возвращение в элиту.

За пределами футбольных полей у датчанина все намного лучше. Его состояние оценивается в более чем 240 миллионов евро, в том числе инвестиции в недвижимость в США, ресторанный бизнес и IT-сектор. Кроме того, у Мартина вместе с его супругой есть собственный бренд одежды «Trente».