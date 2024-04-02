😲 Хави может остаться в «Барселоне», если клуб выполнит три условия

У Хави есть список из трех условий, при выполнении которых он будет готов остаться в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

1. «Барса» должна хорошо выступить в Лиге чемпионов. Желательно добраться до финала или выиграть турнир. Каталонцы также должны быть в борьбе за титул Ла Лиги до конца сезона. Это требование относится к команде, а не к руководству.

2. «Барса» должна подписать несколько важных игроков, которые помогут усилить состав. Хави устал полагаться на юниоров, независимо от того, насколько они хороши.

Вероятно, что речь идет о Мартине Субименди или Йозуа Киммихе, и, конечно, Бернарду Силве. Ни один из этих игроков не обойдется дешевле 50 миллионов евро.

3. Тренер хочет получить гарантии, что «Барса» сможет преодолеть финансовые трудности и вовремя зарегистрировать игроков, чтобы начать новый сезон.

Хави крайне разочарован тем, что «Барсе» пришлось ждать до «последней минуты», чтобы зарегистрировать почти половину команды перед стартом текущего сезона.

Руководство «Барсы» все еще надеется, что сможет убедить Хави долгосрочными планами клуба.

Второе требование выглядит нереалистичным без крупных продаж, на что Хави вряд ли согласится. А вы как считаете?