🎥 «Ты последний раз называешь меня так!» Иньиго Мартинес отругал подростка-тиктокера за оскорбления

Футболисты сталкиваются не только с поклонниками, но и с хейтерами. Иньиго Мартинес встретил своих злопыхателей у базы «Барселоны».

Хейтерами игрока оказались подростки-тиктокеры, которые рискнули обозвать защитника. Иньиго молчать не стал. Он вышел из машины и отчитал распоясавшуюся молодежь: «Это последний раз, когда ты называешь меня глупым, это последний раз, когда ты оскорбляешь меня, твоего друга это тоже касается. Это последний раз!»

«А ты че?» – не унимался храбрец со спущенными штанами.

«Это последний раз», – Мартинес не стал продолжать перепалку и вернулся в машину.

Видео смешно, а ситуация неприятная. «Барселона» уже длительное время пытается бороться с такими ребятами у базы клуба.

Конечно, к тренировочному комплексу Жоана Гампера приходят и журналисты, и настоящие болельщики, мечтающие о встрече с любимыми игроками. Но в последнее время футболисты и персонал «Барсы» все чаще сталкиваются с обыкновенными хулиганами, отмечает издание Sport .

Некоторые сколотили целый бизнес: люди ежедневно берут автографы у футболистов «блауграны», чтобы потом продать их. С подобной ситуацией осенью прошлого года столкнулся Жоау Канселу. В соцсетях завирусилось видео, на котором раздраженный португалец высказывает свое недовольство людям, ежедневно поджидающим его у базы клуба. Позже Жоау объяснил , что те парни преследуют игрока, а футболки с его автографами выставляют на продажу.

Еще больше от таких схем пострадал Левандовски. Роберт едва успел перейти в «Барсу», как его ограбили у базы нового клуба . Пока поляк раздавал автографы, один из псевдофанатов стащил с руки футболиста часы стоимостью 70 тысяч евро.

Почему же «блауграна» не борется с этим неприятным явлением? Потому что это сложно осуществить с юридической точки зрения. Мошенники смешиваются с обычными фанатами и журналистами, которые часто дежурят у въезда на базу каталонцев. Поскольку люди находятся за пределами территории, принадлежащей «Барсы», у клуба нет полномочий действовать против них и регулировать их поведение.

Что думаете о подобных выходках псевдофанатов? Как вам поступок Иньиго?