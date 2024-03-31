Рафа Юсте заявил, что «Барса» надеется сохранить Хави в клубе. Тренер ответил на слова вице-президента

Перед матчем «Барсы» и «Лас-Пальмас» в 30-м туре Ла Лиги Рафа Юсте рассказал , что руководство надеется оставить Хави в клубе:

«Я надеюсь и хочу, чтобы он остался. Речь идет о долгосрочном проекте с ним, а не о паре сезонов. Мы попытаемся убедить Хави, все зависит от него».

На пресс-конференции после победы над «Лас-Пальмас» журналисты попросили Хави прокомментировать слова вице-президента «блауграны»:

«Мое будущее? Сейчас нам нужно отдохнуть и подумать о «ПСЖ». Юсте – мой друг. Мы двигаемся шаг за шагом, но ничего не меняется. Этот сценарий с моим уходом для клуба лучше, чем увольнение тренера».

Хави объявил о своем решение покинуть каталонцев после поражения от «Вильярреала» в январе. С тех пор «Барса» ни разу не проиграла, на счету команды – восемь побед и три ничьих.

Впереди у «блауграны» матч 1/4 Лиги чемпионов против «ПСЖ». Встреча пройдет в Париже 10 апреля.

Как думаете, правление клуба сможет переубедить Хави? А есть ли в этом смысл?