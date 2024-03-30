Больше, чем клуб 💙❤️Игроки «Барсы» встретились с незрячим маленьким фанатом

Прикосновения могут сказать так много.

Благотворительный фонд «Барселоны» совершил еще одно доброе дело — исполнил мечту незрячего малыша Ромеу. Несмотря на то, что парнишка не может увидеть игру каталонцев, он все равно является страстным фанатом «блауграны», и фонд организовал для него встречу с игроками команды.

Футболисты по очереди подходили к Ромеу, чтобы пообщаться, позволяя маленькому фанату увидеть их единственным доступным ему способом — через прикосновения. Мальчонка, не смущаясь, озвучивал свои впечатления от игроков прямо на камеру. Больше всего его впечатлили прическа Кунде, приятный аромат Канселу, обилие украшений Рафиньи, борода Мартинеса, которая точь-в-точь, как у дяди Ромеу, имя Маркоса Алонсо и величина рук Тер Стегена Получилось невероятно милое и забавное видео:

Так просто для игроков и столько эмоций для маленького Ромеу.