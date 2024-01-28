FC Barcelona
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Слезы в раздевалке и извинения от капитана. Игроки «Барсы» эмоционально отреагировали на встречу с Хави

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Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

После болезненного поражения «Барселоны» от «Вильярреала» Хави объявил, что в конце сезона покинет родной клуб.

О своем решении тренер рассказал на послематчевой пресс-конференции, для игроков новость стала неожиданностью.

Разговор тренера с подопечными состоялся на следующий день – 28 января, сообщает Esport3. Утром воскресенья Хави собрал игроков и сперва извинился перед ними за то, что команда узнала о решении из прессы.

По сведениям Esport3, встреча длилась примерно полчаса. Некоторые игроки расплакались, например, Жоау Канселу и Роберт Левандовски, пришедшие в клуб в эпоху Хави. Как передает журналист Хави Мигель, тренер «блауграны» был чрезвычайно эмоционален. Во время своей речи он несколько раз расплакался, а когда закончил говорить, обнял каждого игрока.

Серджи Роберто извинился перед тренером от лица всей команды, утверждает Esport3. Также капитан попросил одноклубников взять на себя ответственность и обязательства до конца сезона. После тренировки несколько игроков лично зашли в кабинет Хави. Некоторые даже спрашивали, могут ли они что-то сделать, чтобы заставить тренера остаться.

Лапорта тоже заглянул в раздевалку, пишет Esport3. Президент был взволнован. Он, как и Роберто, попросил игроков проявить самоотдачу и веру в тренера до конца сезона.

По вашему, как решение Хави повлияет на мотивацию команды в оставшейся части сезона?

8 комментариев
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Может Барса в этом сезоне не выиграет титул, слишком много упущено, но уверен, до конца сезона они покажут хорошие результаты…. Это должно было случиться… сейчас увидим другую команду… VISCA EL BARÇA!!!
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Проблемы команды не в отсутствии мотивации, а в отсутствии конкурентной игровой модели.
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Правильно отреагировал Сержи Роберто, но вообще-то он после каждой игры должен извиняться.
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Теперь команда соберётся, выиграет все оставшиеся матчи. Заберёт Лигу чемпионов залезет в топ 2 в Примере.Что будет делать в таком случае Хави ? Мне кажется останется
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надеюсь он будет долго тренером барсы, не надо уходить
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Теперь команда соберётся, выиграет все оставшиеся матчи. Заберёт Лигу чемпионов залезет в топ 2 в Примере.Что будет делать в таком случае Хави ? Мне кажется останется
твои бы слова да игрокам Барсы в уши
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