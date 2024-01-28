Болельщики «Барсы» требуют ухода двух игроков вместе с Хави. Продаст ли их клуб?

Январь – не лучшее время для болельщиков «Барсы». Каталонцы занимают третье место в Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» на 10 очков. Команда проиграла класико, а также допустила обидные поражение от «Атлетика» и «Вильярреала». Хави решил уйти.

Но некоторые болельщики хотят, чтобы вместе с тренером клуб покинули два игрока. Это Рональд Араухо и Френки де Йонг.

🗣️: «Я бы продал Френки и Араухо. Не то что бы они были плохими игроками, но «Барсе» нужно выживать».

🗣️: «Араухо обладает удивительными качествами, но в системе «Барсы» он слишком несовершенен, чтобы вести за собой всю линию. Я бы продал».

🗣️: «Хави и Араужо – мошенники. Один из самых переоцененных центральных защитников со времен Ленгле. Пожалуйста, продайте его в «Баварию»».

🗣️: «Хави убегает, после того как привел в клуб мертвый лес. Верните Феликса. Продайте Араухо как можно быстрее, продайте и Френки де Йонга. У «Барсы» есть хорошие игроки академии».

🗣️: «Отправьте Араухо в «Баварию» как можно скорее, а де Йонга продайте в «Юнайтед», этот бессовестный игрок не может ничего добавить в команду»

🗣️: «Продайте Араухо за 40 миллионов и Де Йонга за 50 миллионов».