FC Barcelona
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Болельщики «Барсы» требуют ухода двух игроков вместе с Хави. Продаст ли их клуб?

Хави Хави
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Рональд Араухо Рональд Араухо
Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

Январь – не лучшее время для болельщиков «Барсы». Каталонцы занимают третье место в Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» на 10 очков. Команда проиграла класико, а также допустила обидные поражение от «Атлетика» и «Вильярреала». Хави решил уйти.

Но некоторые болельщики хотят, чтобы вместе с тренером клуб покинули два игрока. Это Рональд Араухо и Френки де Йонг.

🗣️: «Я бы продал Френки и Араухо. Не то что бы они были плохими игроками, но «Барсе» нужно выживать».

🗣️: «Араухо обладает удивительными качествами, но в системе «Барсы» он слишком несовершенен, чтобы вести за собой всю линию. Я бы продал».

🗣️: «Хави и Араужо – мошенники. Один из самых переоцененных центральных защитников со времен Ленгле. Пожалуйста, продайте его в «Баварию»».

🗣️: «Хави убегает, после того как привел в клуб мертвый лес. Верните Феликса. Продайте Араухо как можно быстрее, продайте и Френки де Йонга. У «Барсы» есть хорошие игроки академии».

🗣️: «Отправьте Араухо в «Баварию» как можно скорее, а де Йонга продайте в «Юнайтед», этот бессовестный игрок не может ничего добавить в команду»

🗣️: «Продайте Араухо за 40 миллионов и Де Йонга за 50 миллионов».

15 комментариев
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Пара дурачков написала и это преподнесли как желание всех болельщиков 🤦‍♂️
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Они че курили
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Интересно, если их продадут, то кто будет играть ?
P.s Какие-то придурки пишут, которые не понимают, что это одни из самых лучших игроков на этих позициях
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от де Йонга Барсе точно нужно избавиться - его огромная ЗП не всегда соответствует вкладу в командный результат - плюсы от продажи Френки очевидны:
экономия зарплатного фонда;
улучшение атмосферы в раздевалке.
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Чехарда с тренерами и игроками ничего хорошего Барсе не принесёт . Тем более, в середине сезона. Надо довести сезон до конца, а в межсезонье принимать решения. Иначе, получается, что уже сегодня ставится крест на текущем сезоне. Горячим испанским парням желательно подостыть , прежде чем писать такие комментарии.
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Если кого и продать то это Леву и кунде ))но не как френки и араухо
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де йонг еще ладно, без мяча играет как погба, но с Араухо совсем мимо, один из лучших защитников в мире, без него барса, как минимум, чемпионом бы не стала, а в этом сезоне явно ниже в таблице шла
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Это точно не болельщики Барселоны .
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С каких пор "требованием болельщиков", достойным заголовка, являются 5 комментариев бог знает где и бог знает кого? Тихонов, тебе плохо, читатели требуют твоего ухода из интернет-писак на завод!
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Это писали фан баварий
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Это пахнет как поручение от Баварий чтобы досталось им Араухо дешевле
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Я бы сказал Араухо лучшим защитником Ла Лиги и Де Йонга лучшим игроком Барсы, а они тут подкуревшие чего-то несут говна
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Ответ Гласящий Истину!
А что, на нынешнем сезоне, крест еще не ставим?!! Есть ещё уникумы, которые верят в то, что Барса выиграет ЛЧ?!!))
ну допустим барса выйграет лигу чемпионов
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