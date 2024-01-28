FC Barcelona
Блог

«Он, черт возьми, лучший». Хави рассказал, как Лапорта отреагировал на его уход

Клубы Клубы
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Хави Хави
Футбол Футбол

В субботу Хави шокировал примерно всех, объявив об уходе из «Барсы» в конце сезона. Тренер не сообщал о решении игрокам до матча с «Вильяррелом», они узнали об этом после пресс-конференции.

Похоже, ухода Хави не ждал и Жоан Лапорта. «Президент был очень эмоциален, когда я сказал ему об этом решении, ему тяжело было это принять», – сказал тренер.

Однако Хави добавил: «Я хочу поблагодарить Лапорту за веру в меня. Он, черт возьми, лучший».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий