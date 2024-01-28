«Он, черт возьми, лучший». Хави рассказал, как Лапорта отреагировал на его уход

В субботу Хави шокировал примерно всех, объявив об уходе из «Барсы» в конце сезона. Тренер не сообщал о решении игрокам до матча с «Вильяррелом», они узнали об этом после пресс-конференции.

Похоже, ухода Хави не ждал и Жоан Лапорта. «Президент был очень эмоциален, когда я сказал ему об этом решении, ему тяжело было это принять», – сказал тренер.

Однако Хави добавил: «Я хочу поблагодарить Лапорту за веру в меня. Он, черт возьми, лучший».