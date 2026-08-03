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  4. Федотов о пенальти «Спартаку»: «По рекомендациям ФИФА это 11-метровый за игру рукой. Когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества – неважно, катился он или нет»

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Федотов о пенальти «Спартаку»: «По рекомендациям ФИФА это 11-метровый за игру рукой. Когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества – неважно, катился он или нет»
Федотов о пенальти в ворота «Спартака»: по всем рекомендациям он верный.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» назначен верно.

На 3-й минуте матча 2-го тура РПЛ вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов назначил 11-метровый, который реализовал Эгаш Касинтура

«Максименко поставил мяч и разыграл его. Ву посчитал, что ему отдали мяч для розыгрыша, и дотронулся до него рукой. В аналогичной ситуации у Сухого в матче «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала решение не назначить пенальти признали ошибкой. Если учитывать рекомендации ФИФА, это 11-метровый удар за игру рукой.

Когда Максименко поставил мяч, арбитр начал отсчитывать восемь секунд. Видимо, вратарь решил схитрить и коротко разыграть с Ву, а тот ничего не понял. В момент, когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества, как и при любом неправильном вводе мяча в игру. Футболисты «Спартака» поняли, что сделали что-то не так, и стали давить на арбитра. Видимо, пытались доказать, что Максименко отдал мяч Ву, чтобы тот разыграл от ворот. Но это абсолютно неважно. Как и неважно то, катился мяч или нет. Это проблема игроков, а не арбитра. По всем рекомендациям судья поступил верно», – сказал Федотов.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoКристофер Ву
logoСпартак
logoАлександр Максименко
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
Игорь Федотов
logoсудьи
logoАхмат
logoЭгаш Касинтура
Антон Фролов судья
logoДинамо Махачкала
logoКрылья Советов
logoАлексей Сухой
logoЧемпионат.com

Комментарии

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Либо он не смотрел эпизод, либо я хз что это. Максименко мяч не ставил, а кинул рукой и мяч катился когда его он пнул в сторону Ву, чтобы он разыграл...
ОтветJokeeee2604
Либо он не смотрел эпизод, либо я хз что это. Максименко мяч не ставил, а кинул рукой и мяч катился когда его он пнул в сторону Ву, чтобы он разыграл...
И судья там ничего не отсчитывал
ОтветJokeeee2604
Либо он не смотрел эпизод, либо я хз что это. Максименко мяч не ставил, а кинул рукой и мяч катился когда его он пнул в сторону Ву, чтобы он разыграл...
главное если бы Спартак забил после такого ввода мяча в игру, эти кроты отмотали бы на минуту назад для отмены гола
А про пенальти в ворота Ахмата, когда Литвинову наступили на пятку, ничего не хочет рассказать?
ОтветРуслан 102
А про пенальти в ворота Ахмата, когда Литвинову наступили на пятку, ничего не хочет рассказать?
нет конечно, тогда он не будет на матч тв экспертом
ОтветВладимир Осипов
нет конечно, тогда он не будет на матч тв экспертом
А он как-то про зенит плохо сказал,и после этого его не видно в телеке
Почему эти клоуны приводят в пример матч КС-Динамо Мх? Там же вообще другой эпизод. Там именно вратарь ставит мяч и разыгрывает, а защитник неправильно понял. Здесь же все видят, что Максименко просто отдает для розыгрыша, но только судья решает, что вратарь уже разыграл, пусть и неправильно.
Судьи натягиваю сову на глобус с этими правилами.
В ворота Зенита такой бы поставили?)
Ответnsxt4fjkvg
В ворота Зенита такой бы поставили?)
Там принцип крови не было - это совсем другое!
Ответnsxt4fjkvg
В ворота Зенита такой бы поставили?)
Нет!!! 1000%
А если бы Максименко рукой отдал, это тоже не важно? Тоже неправильно введённый в игру мяч?

Это же абсурд! Или эти два случая отдельно в правилах описаны? И почему не изменили правило ввода мяча в игру? Там до сих пор напрямую написано, что при неправильном вводе мяч повторно вводится в игру.
Где Максименко поставил мяч? Федотов - это ещё один кот Базилио? Он рукой покатил, а потом пнул ногой по катящемуся. Кроты задрали дурацкими доказательствами! Осталось заслушать начальника транспортного цеха, товарища Мажича.
Клоуны сраные! Хотите баньте, хотите нет! Но такое судейство полное говно! Позорище!
Бред какой - мяч катился, почему вообще это нужно считать вводом? Теперь что, любая передача игроку для ввода мяча в игру, выполненная по катящемуся мячу является неправильным вводом? Хоть в центре поля, хоть в штрафной?
Очень дикий бред.
ОтветVolchoK
Бред какой - мяч катился, почему вообще это нужно считать вводом? Теперь что, любая передача игроку для ввода мяча в игру, выполненная по катящемуся мячу является неправильным вводом? Хоть в центре поля, хоть в штрафной? Очень дикий бред.
Полевому игроку не нужно лишний раз трогать мяч руками, если он не вбрасывает аут. Качественный футболист должен уметь любую малипуляцию с мячом выполнять ногами. Так собственно и вид спорта называется)
Ответagentkuper
Полевому игроку не нужно лишний раз трогать мяч руками, если он не вбрасывает аут. Качественный футболист должен уметь любую малипуляцию с мячом выполнять ногами. Так собственно и вид спорта называется)
Все идет к тому, что в футбол будут играть в смирительных рубашках.
А как же правило относительно невозможности наносить первый удар по катящемуся мячу ?
Ещё один суперсвисток всплыл....
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