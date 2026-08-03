Федотов о пенальти «Спартаку»: «По рекомендациям ФИФА это 11-метровый за игру рукой. Когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества – неважно, катился он или нет»

Федотов о пенальти в ворота «Спартака»: по всем рекомендациям он верный.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом » назначен верно.

На 3-й минуте матча 2-го тура РПЛ вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву , и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов назначил 11-метровый, который реализовал Эгаш Касинтура .

«Максименко поставил мяч и разыграл его. Ву посчитал, что ему отдали мяч для розыгрыша, и дотронулся до него рукой. В аналогичной ситуации у Сухого в матче «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала решение не назначить пенальти признали ошибкой. Если учитывать рекомендации ФИФА, это 11-метровый удар за игру рукой.

Когда Максименко поставил мяч, арбитр начал отсчитывать восемь секунд. Видимо, вратарь решил схитрить и коротко разыграть с Ву, а тот ничего не понял. В момент, когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества, как и при любом неправильном вводе мяча в игру. Футболисты «Спартака» поняли, что сделали что-то не так, и стали давить на арбитра. Видимо, пытались доказать, что Максименко отдал мяч Ву, чтобы тот разыграл от ворот. Но это абсолютно неважно. Как и неважно то, катился мяч или нет. Это проблема игроков, а не арбитра. По всем рекомендациям судья поступил верно», – сказал Федотов.

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