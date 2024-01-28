Игроки винят команду, а Хави берет ответственность за поражение от «Вильярреала» на себя. «Барса» пропустила 5 голов впервые с 2020 года

«Барселона» со счетом 3:5 уступила «Вильярреалу». На 92-й минуте при счете 3:3 арбитр после просмотра VAR отменил пенальти в ворота «Вильярреала», чем разозлил Хави. В добавленное к матчу время гости отличились еще два раза.

Каталонцы пропустили пять голов за матч впервые после встречи с «Баварией» в 2020 году – 2:8. А в копилке Хави теперь 26 поражений – больше, чем у любого другого испанского тренера «блауграны».

Игроки по-прежнему поддерживают тренера. По крайней мере, в публичном пространстве.

Фрэнки Де Йонг: «Мы должны улучшить игру, потому что подобного происходить не может. Если команда делает камбэк со счета 0:2, сопернику нельзя давать победить. А с нами такое случается слишком часто. Вина лежит на нас, игроках. Если на поле не срабатывает план, то это и наша вина, а не только тренера. Мы полностью доверяем Хави и его штабу».

Рональд Араухо: «На поле мы одни, без тренера, а значит, именно мы несем полную ответственность. Что Хави может сделать, если мы ошибаемся в обороне? Ничего».

Жоау Канселу, совершивший серьезную ошибку, тоже защищает тренера: «Это наша вина. Мои одноклубники сыграли хорошо, но лично я провел один из худших матчей в карьере. Завтра я выложусь на тренировке полностью, чтобы показать свой лучший футбол в среду [против «Осасуны»]».

А вот Хави ответственность берет на себя: «Я понимаю, о чем говорит Френки. Но все же наибольшую ответственность за сложившуюся ситуацию несу я».

С тем, кто виноват, так и не разобрались, хотя уже пора отвечать на другой вопрос – что делать?