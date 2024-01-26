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😱 «Настанет момент, когда мне придется уйти». Хави намекнул, что скоро может покинуть «Барселону»

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Хави отреагировал на слухи о возможном уходе из «Барселоны».

«Я спокоен в отношении своего будущего. Я здесь уже два с половиной года. У меня еще осталось немного меньше времени по контракту.

Пеп Гвардиола был здесь четыре года, Луис Энрике - три. Настанет момент, когда мне придется уйти, будьте уверены», - заявил Хави.

Отметим, что несколько месяцев назад Хави не исключил, что может задержаться в «Барселоне», и даже стать для клуба своим Алексом Фергюсоном по длительности работы на посту главного тренера.

Наставник «Барсы» признает, что его будущее зависит от трофеев. У каталонцев в этом сезоне остались только Ла Лига и Лига чемпионов.

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