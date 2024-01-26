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🤔 «Барселона» хочет забрать у «Арсенала» Томаса Парти. Каталонцы рассчитывают на трансфер будущим летом

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По информации Marca, «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенал» Томаса Парти.

Каталонцы могут сделать предложение, если «Арсенал» подтвердит доступность футболиста для перехода.

Отметим, что Парти пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы подколенного сухожилия. В прошлом году он играл важную роль в команде Микеля Артеты, став одним из ключевых игроков клуба в чемпионской гонке с «Манчестер Сити».

Парти вступил в последние 18 месяцев текущего контракта, и в отчете утверждается, что «Барселона» могла бы подписать игрока сборной Ганы, если бы он был выставлен на трансфер ближайшим летом.

Ганец восстановился от травмы и уже вернулся к тренировкам.

1 комментарий
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По моему что он что франк киссье однотипные футболисты,смысл было продавать одного что бы взять другого

типичные трансферы барсы 🤙
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