🤔 «Барселона» хочет забрать у «Арсенала» Томаса Парти. Каталонцы рассчитывают на трансфер будущим летом
По информации Marca, «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенал» Томаса Парти.
Каталонцы могут сделать предложение, если «Арсенал» подтвердит доступность футболиста для перехода.
Отметим, что Парти пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы подколенного сухожилия. В прошлом году он играл важную роль в команде Микеля Артеты, став одним из ключевых игроков клуба в чемпионской гонке с «Манчестер Сити».
Парти вступил в последние 18 месяцев текущего контракта, и в отчете утверждается, что «Барселона» могла бы подписать игрока сборной Ганы, если бы он был выставлен на трансфер ближайшим летом.
Ганец восстановился от травмы и уже вернулся к тренировкам.
типичные трансферы барсы 🤙