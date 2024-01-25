FC Barcelona
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Полный список травмированных «Барсы»: два игрока выбыли до конца сезона

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно заявил, что большинство травмированных игроков клуба восстановилось. Видимо президента сглазили, либо его слова не отражали истинной ситуации в лазарете.

Единственным травмированным игроком, который недавно восстановился, был Жоау Канселу. И он пока не в оптимальной форме, чтобы выходить на поле, по крайней мере, в игре против «Атлетика».

Во время матча в Бильбао Алекс Бальде получил травму, из-за которой он может выбыть из строя до конца сезона.

Вот полный список травмированных игроков «Барсы» и сроки их возвращения на поле:

Бальде - подколенное сухожилие – возможно может вернуться в апреле/мае или уже в следующем сезоне

Гави - травма крестообразной связки – вернется в следующем сезоне

Маркос Алонсо – травма спины – март

Марк-Андре тер Стеген – травма спины – февраль

Рафинья – подколенное сухожилие – середина февраля

Иниго Мартинес – подколенное сухожилие – февраль

Появление Андреаса Кристенсена и Рональда Араухо в матче «Барсы» против «Вильярреала» на следующих выходных пока под вопросом.

3 комментария
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Нет тащера МАТШа, нет мотора Гави, Левандовски есть но его нет а всё Хави виноват)
Посмотрел бы я на МС и Гвардиолу без КДБ и Родри)
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Да, конечно, ситуация сложная..
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тер шеген вернулся
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