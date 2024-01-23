Жорже Мендеш рассказал о планах «Барселоны» на Феликса и Канселу

Летом закончатся арендные соглашения Канселу и Феликса. Если верить Жорже Мендешу, «Барселона» хочет оставить двух Жоау в столице Каталонии.

Слова агента передает Фабрицио Романо:

«Барселона» хочет сохранить и Жоау Феликса, и Жоау Канселу в конце этого сезона. Клуб хочет подписать игроков на постоянной основе. Критика в адрес Феликса? До сих пор его выступления были очень хорошими».

Феликс, арендованный у «Атлетико», провел за «блауграну» 26 матчей, забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Канселу, права на которого принадлежат «Ман Сити», отправил к себе в копилку 3 мяча и 2 голевые в 22-х матчах за каталонцев.

Как считаете, «Барсе» стоит оставить в команде дуэт Жоау?