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Жорже Мендеш рассказал о планах «Барселоны» на Феликса и Канселу

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Летом закончатся арендные соглашения Канселу и Феликса. Если верить Жорже Мендешу, «Барселона» хочет оставить двух Жоау в столице Каталонии.

Слова агента передает Фабрицио Романо:

«Барселона» хочет сохранить и Жоау Феликса, и Жоау Канселу в конце этого сезона. Клуб хочет подписать игроков на постоянной основе. Критика в адрес Феликса? До сих пор его выступления были очень хорошими».

Феликс, арендованный у «Атлетико», провел за «блауграну» 26 матчей, забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Канселу, права на которого принадлежат «Ман Сити», отправил к себе в копилку 3 мяча и 2 голевые в 22-х матчах за каталонцев.

Как считаете, «Барсе» стоит оставить в команде дуэт Жоау?

4 комментария
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идея просто супер 👌
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За дёшево останутся, за дорого их хозяева пойдут в баню, какие проблемы
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Они должны остаться, это должно случиться, за 10 лет трансферов, эти двое самые лучшие!!!
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Ответ Ars87
Они должны остаться, это должно случиться, за 10 лет трансферов, эти двое самые лучшие!!!
Ну насчёт «за 10 лет» не согласен, всё-таки подписывали и Педри, и Араухо, и Кристенсена))))
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