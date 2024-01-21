«Вперед, мой мальчик 🤫 Пусть говорят». Канселу был очень рад голу Феликса – поздравил его в соцсетях

«Вперед, мой мальчик 🤫 Пусть говорят... Нет ничего лучше таланта», – написал Жоау Канселу в соцсетях во время матча «Барсы» с «Реал Бетисом», отметив Жоау Феликса.

Таким сообщением Канселу отпраздновал гол Феликса.

«Нападающий подвергся резкой критике за отсутствие голевых действияй в последних матчах, Хави отправил его на скамейку запасных, и теперь у португальца меньше времени доказывать уровень.

Однако «Бетису» все же удалось забить, Жоау также впечатлил в матчах против «Осасуны» в Суперкубке и против «Унионистаса» в Кубке Испании.