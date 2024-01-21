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«Вперед, мой мальчик 🤫 Пусть говорят». Канселу был очень рад голу Феликса – поздравил его в соцсетях

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«Вперед, мой мальчик 🤫 Пусть говорят... Нет ничего лучше таланта», – написал Жоау Канселу в соцсетях во время матча «Барсы» с «Реал Бетисом», отметив Жоау Феликса.

Таким сообщением Канселу отпраздновал гол Феликса.

«Нападающий подвергся резкой критике за отсутствие голевых действияй в последних матчах, Хави отправил его на скамейку запасных, и теперь у португальца меньше времени доказывать уровень.

Однако «Бетису» все же удалось забить, Жоау также впечатлил в матчах против «Осасуны» в Суперкубке и против «Унионистаса» в Кубке Испании.

3 комментария
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Красивый гол забил Феликс. Рад за него!
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+8
Где логика? Когда у Левондовского 0 полезных действий, его всё равно выпускают в старте, а тут такое наказание сразу. Хотя у Левандовского спад от части связан с утомлением и возрастом, а молодому Феликсу нужно больше играть и доказывать, что он талантливый игрок.
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+6
Вчера Феликс вышел и своими действиями принёс победу Барселоне . Рад за него , гол - красавиц забил и показал отличный футбол . Жаль что он не может настроится на каждую игру , так бы был одним из лучших в мире . Стабильность - залог успеха !
+4
0
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