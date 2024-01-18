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«Унионистас» открыл счет в матче с «Барсой». В трансляцию попала реакция Хави и Лапорты

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Альваро Гомес
Футбол Футбол

В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» встречается с «Унионистас» – командой из третьего дивизиона.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте. После навеса с фланга на дальнюю Альваро Гомес с лета отправил мяч в ближний угол ворот. Вот так Хави отреагировал на пропущенный гол:

Руководство следит за матчем с трибун. Лапорта не выглядел слишком напряженным, когда «Унионистас» вышел вперед.

У хозяев было еще несколько шансов забить, но Пенья и Роберто выручили «блауграну». К счастью, в концовке первого тайма «Барселона» смогла сравнять – Торрес забил с передачи Феликса.

На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Как думаете, «Барса» дожмет соперника?

9 комментариев
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да пофиг дожмет или нет.... такой беззубый футбол в атаке с таким соперником, это пипец....🙈🙈🙈
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Ну комбинация получилась на загляденье. Да и попал здорово. Бальде проваливает очередной матч. И как бы не закончился матч, Унионистас - молодцы. За счет невероятной самоотдачи пытаются нивелировать разницу в классе, да и стадион здорово поддерживает.
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хватит у Хави совести признать, что он просто не тот тренер, который может в этой ситуации справиться?
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Ответ March Hare
хватит у Хави совести признать, что он просто не тот тренер, который может в этой ситуации справиться?
Боюсь вряд ли, скажет опять команда строиться, впереди весь сезон и два трофея, мы ближе к успеху и муть в таком духе
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Ничего, сейчас Ромеу Хет-трик сделает😎
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Ииииууууууу, Барса вернулась! Держись Мадрид, мы идём за тобой! 😎🔥
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На деда было тяжело смотреть при 1-0))
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Ответ corazn blanco
Ну комбинация получилась на загляденье. Да и попал здорово. Бальде проваливает очередной матч. И как бы не закончился матч, Унионистас - молодцы. За счет невероятной самоотдачи пытаются нивелировать разницу в классе, да и стадион здорово поддерживает.
Это факт
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