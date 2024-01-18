«Унионистас» открыл счет в матче с «Барсой». В трансляцию попала реакция Хави и Лапорты

В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» встречается с «Унионистас» – командой из третьего дивизиона.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте. После навеса с фланга на дальнюю Альваро Гомес с лета отправил мяч в ближний угол ворот. Вот так Хави отреагировал на пропущенный гол:

Руководство следит за матчем с трибун. Лапорта не выглядел слишком напряженным, когда «Унионистас» вышел вперед.

У хозяев было еще несколько шансов забить, но Пенья и Роберто выручили «блауграну». К счастью, в концовке первого тайма «Барселона» смогла сравнять – Торрес забил с передачи Феликса.

На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Как думаете, «Барса» дожмет соперника?