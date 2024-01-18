Милота дня😍😍😍 Во время домашних матчей Жоау Канселу на трибунах поддерживает его красавица дочь
Со всеми атрибутами каталонского клуба.
В этом сезоне Канселу на правах аренды выступает за «Барселону», защитник неоднократно заявлял, что очень хочет остаться в Каталонии по окончании сезона. Семье португальца, судя по всему, тоже комфортно в Барселоне - домашние матчи команды регулярно посещает дочь Жоау.
Каталонский клуб также заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком, однако «Барселоне» будет сложно сохранить Канселу.
Осуществить это будет непросто, поскольку англичане готовы вести переговоры только о трансфере на сумму свыше 30 миллионов евро. Это высокая цена для «Барселоны», но в руководстве клуба все равно обсудят возможную сделку – считается, что Жоау привнес стабильность на правый фланг обороны.
В текущем сезоне Ла Лиги Канселу провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Говорю как отец 2х детей- пусть все дети на земле будут здоровы и счастливы, вне зависимости от расы, национальности и вероисповедания!