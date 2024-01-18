FC Barcelona
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Милота дня😍😍😍 Во время домашних матчей Жоау Канселу на трибунах поддерживает его красавица дочь

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Со всеми атрибутами каталонского клуба.

В этом сезоне Канселу на правах аренды выступает за «Барселону», защитник неоднократно заявлял, что очень хочет остаться в Каталонии по окончании сезона. Семье португальца, судя по всему, тоже комфортно в Барселоне - домашние матчи команды регулярно посещает дочь Жоау.

Каталонский клуб также заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком, однако «Барселоне» будет сложно сохранить Канселу.

Осуществить это будет непросто, поскольку англичане готовы вести переговоры только о трансфере на сумму свыше 30 миллионов евро. Это высокая цена для «Барселоны», но в руководстве клуба все равно обсудят возможную сделку – считается, что Жоау привнес стабильность на правый фланг обороны.

В текущем сезоне Ла Лиги Канселу провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

7 комментариев
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Какая милая и приятная девочка!
Говорю как отец 2х детей- пусть все дети на земле будут здоровы и счастливы, вне зависимости от расы, национальности и вероисповедания!
+9
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+9
Что за предвзятое отношение к детям? Если бы на трибунах его поддерживал красавец дружбан с пивом, то не было бы этих смайликов 😍😍😍
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Респект и уважуха дочке!!!
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Ответ Sergey87sk
Какая милая и приятная девочка! Говорю как отец 2х детей- пусть все дети на земле будут здоровы и счастливы, вне зависимости от расы, национальности и вероисповедания!
Амин
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Ответ Цыденжап Санзаев
Мало!!! Очков!!!!!
Очень мало
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Ответ Цыденжап Санзаев
Мало!!! Очков!!!!!
Я про футбол
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