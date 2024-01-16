Гвардиола поддержал Хави после поражения в финале Суперкубка. Пеп дал тренеру «Барсы» совет

Пеп Гвардиола признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Тренер «Ман Сити» получили награду The Best, опередив Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги.

На премии Пепа выхватили каталонские журналисты и попросили высказаться о «Барсе», которая недавно уступила «Мадриду» в финале Суперкубка Испании:

«Прежде всего хочу выразить свою поддержку Хави. Легко обвинять тренера, но игроки должны прибавлять! Не секрет ведь, что именно они выходят на поле. Вина не может полностью лежать на тренере. Игроки должны сделать шаг вперед, если тренер останется до конца, игроки должны показать свои качества, они делали это много раз и способны сделать это снова».

Гвардиола также дал Хави небольшую рекомендацию:

«Главное, оставаться спокойным. Это финал, да, он проигран, но на следующей неделе будет еще один матч, еще одно соревнование. Наша профессия непростая. Финал проигран? Ну, хорошо, поздравляем соперника, делаем правильные выводы и двигаемся дальше».

Согласны с мнением Пепа?