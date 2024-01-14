«Барса» может подписать исторический контракт – будут получать от техспонсора больше всех клубов. Смотрим на концепты форм

«Барселона» ведет переговоры с Puma, которая может стать новым производителем футболок «блауграны», сообщает корреспондент Diario Sport Иван Сан-Антонио.

Немецкая компания готова платить каталонцам 200 млн евро в год по 10-летнему контракту. С учетом бонусов сумма может достичь 300 млн евро. Это будет самая дорогая сделка в футболе.

Для сравнения: «Манчестер Сити», мировой лидер в этом отношении, получает примерно 167 млн евро в год, а «Реал Мадрид» зарабатывает только 120 млн в год от действующей сделки с аdidas.

Единственная проблема заключается в том, что текущий договор «Барсы» с Nike истекает только в 2026 году, при этом у последней есть возможность продлить его до 2028 года. Однако, как сообщается, обе стороны думают о расторжении контракта.

Основываясь на том, что обычно делает Puma, вот несколько концепций того, как могут выглядеть будущие футболки «блауграны».

Nike выпускает футболки «Барселоны» с 1998 года. Многим болельщикам не нравится дизайн, который компания предлагает в последние годы.