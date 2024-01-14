FC Barcelona
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«Барса» может подписать исторический контракт – будут получать от техспонсора больше всех клубов. Смотрим на концепты форм

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«Барселона» ведет переговоры с Puma, которая может стать новым производителем футболок «блауграны», сообщает корреспондент Diario Sport Иван Сан-Антонио.

Немецкая компания готова платить каталонцам 200 млн евро в год по 10-летнему контракту. С учетом бонусов сумма может достичь 300 млн евро. Это будет самая дорогая сделка в футболе.

Для сравнения: «Манчестер Сити», мировой лидер в этом отношении, получает примерно 167 млн евро в год, а «Реал Мадрид» зарабатывает только 120 млн в год от действующей сделки с аdidas.

Единственная проблема заключается в том, что текущий договор «Барсы» с Nike истекает только в 2026 году, при этом у последней есть возможность продлить его до 2028 года. Однако, как сообщается, обе стороны думают о расторжении контракта.

Основываясь на том, что обычно делает Puma, вот несколько концепций того, как могут выглядеть будущие футболки «блауграны».

Nike выпускает футболки «Барселоны» с 1998 года. Многим болельщикам не нравится дизайн, который компания предлагает в последние годы.

5 комментариев
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Тёмная форма - балдёж👍🏻
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Все, что касается футбола (даже дизайн футболок) лучше не связываться с американцами
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Последнюю футболку если сделать потемнее, сине /гранатовую, вместо голубо/ красной было бы лучше.
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Новые дизайны очень красивые, особенно 2 последние. Больше понравилась темная форма.
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