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«Барса» останется без важного футболиста на класико. Канселу не сыграет в финале Суперкубка Испании

Жоау Канселу Жоау Канселу
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Канселу получил растяжение связок в матче с «Лас-Пальмасом» в 19-м туре Ла Лиги. Защитник пропустил кубковую встречу с «Барбастро». Несмотря на повреждение, Жоау полетел в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Испании.

Португалец не сыграл с «Осасуной» в 1/2 турнира, но оставалась надежда на то, что он примет участие в финале против «Мадрида». Если верить сообщениям в испанской прессе, надежда оказалась тщетной.

По данным Diario AS и SPORT, Канселу нужно было чудо, чтобы восстановиться после травмы колена всего за 10 дней. Этого чуда не произошло.

Ожидается, что португалец будет готов к следующей игре «Барселоны» в Ла Лиге – 21 января против «Бетиса», если все пойдет по плану. До этого каталонцы сыграют с «Унионистас» в Кубке страны.

Сейчас помимо Жоау в лазарете «блауграны» находятся еще пять игроков: Тер-Стеген, Рафинья, Гави, Алонсо и Мартинес.

Здоровья!

2 комментария
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Можно и без Конселу , не беда.
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Не повезло Канселу. Для команды это тоже не хорошо, но не критично. Рисковать не стали, в ЛаЛиге ещё много игр, он там нужнее. Это разумное решение.👍🏼
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