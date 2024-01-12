В «Барселоне» шесть травмированных игроков. Когда они смогут вернуться в строй?

Некоторые уже очень скоро.

Гави − сентябрь

Молодой игрок все еще восстанавливается после травмы крестообразной связки, полученной в ноябре 2023 года во время международной паузы. У игрока есть желание присоединиться к клубу уже во время предсезонной подготовки.

Маркос Алонсо − март

Левому защитнику сделали операцию по поводу травмы спины, полученной в декабре 2023 года. Ожидается, что на восстановление ему потребуется около двух месяцев.

Марк-Андре тер Штеген − середина февраля

Первый номер «Барселоны» близок к полному выздоровлению. Он один из тех, кто получил травму после ноябрьского перерыва на игры сборных.

Рафинья − середина февраля

У Рафиньи вновь вылезла старая проблема с подколенным сухожилием. Бразилец получил мышечную травму в первом тайме матча против «Осасуны». Как и в предыдущем случае, ему потребуется около месяца на возвращение.

Иньиго Мартинес − конец января

Маловероятно, что рослый защитник поможет «Барселоне» в финале Суперкубка Испании. У него проблемы с подколенным сухожилием, а травма будет давать о себе знать неделями, а не днями.

Жоау Кансело − середина января

Колено Канселу должно быть настолько в порядке, что он может даже выйти на поле во время воскресного матча. Он нужен «Барсе», так как весь правый фланг − его вотчина.