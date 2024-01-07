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У Хави есть 4 варианта, как заменить Канселу. Какой лучше?

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Жоау Канселу был вынужден покинуть поле всего на 11-й минуте матча с «Лас-Пальмасом» из-за травмы колена.

Португалец был первым выбором Хави на правом фланге обороны «Барселоны» в этом сезоне. Теперь, когда он выбыл на ближайшие игры, тренеру предстоит рассмотреть несколько вариантов замены:

Возвращение к прошлогодней версии защиты

Четверка с Бальде, Араухо, Кристенсеном и Кунде была столпом обороны «Барсы» в прошлом сезоне, и теперь, когда Жоау травмирован, Хави может вернуться к формуле, которая работала раньше, хотя француз не будет рад этому.

Разместить Араухо справа

Как и Каунде, уругваец неоднократно выражал свое недовольство тем, что его играют на позиции правого защитника, но ради команды он готов подчиниться.

Серджи Роберто

Капитан всегда готов помочь команде, будь то в полузащите или обороне.

Вызов молодого игрока из Ла Масии

Эктор Форт может на некоторое время задержаться в первой команде и оказаться очень полезным в предстоящих матчах Копа дель Рей и Суперкопы. Пока что 17-летний футболист сыграл лишь в двух матчах под руководством Хави, получив несколько минут в Лиге чемпионов и в товарищеском матче в Далласе.

1 комментарий
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нужно Кунде надо поместить на правый фланг как то нужно уговорить
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