Витор Роке дебютировал за «Барселону». Форвард рассказал, что говорил ему Хави перед выходом на поле

Успокоил.

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях играла против «Лас-Пальмас» и победила 2:1. Победный гол с пенальти на 90+3 минуте забил Илкай Гюндоган.

В этом матче первые игровые минуты в европейском футболе получил новичок Витор Роке. Он появился на поле на 78 минуте, заменив Феррана Торреса.

Сегодня игрока официально представили на стадионе, организовав классическую презентацию. Бразилец сказал не только дежурные фразы, но и раскрыл, как его напутствовал Хави перед выходом на поле.

«Оказаться здесь − это мечта. Перед тем, как я вчера впервые вышел на поле, Хави подошел ко мне и сказал, чтобы я был спокоен. В команде меня приняли очень хорошо, самым лучшим образом».

В дебютном матче Роке выглядел довольно нервно, но это легко объяснить новой для него обстановкой. В добавленное время он даже имел неплохой шанс, но не забил. Всего за 12 минут он нанес 3 удар в сторону ворот: один оказался заблокирован, а второй пролетел мимо.