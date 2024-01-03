FC Barcelona
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Хави объяснил, какой аспект в игре «Барсы» беспокоит его больше всего. Речь даже не о реализации моментов

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«Больше всего меня беспокоит зона обороны. Иногда мы забиваем два или три гола, но не побеждаем. Мы пропускаем слишком много голов и упускаем слишком много моментов», — сказал Хави на пресс-конференции перед матчем с «Лас-Пальмас».

«Во многих случаях результат оказывается обманчивым. Я думаю, что результаты придут благодаря тому, как мы играем. Провалы в защите и недостаточная эффективность в нападении сказываются на нас. Мы должны стараться всегда играть, как против «Реала», но в течении 90 минут», — также отметил главный тренер.

Коэффициент реализации по-прежнему является большой проблемой «Барсы» в этом сезоне. Каталонцы входят в число команд с наибольшим количеством созданных моментов, но они значительно уступают по забитым мячам.

Однако слова Хави об обороне полностью обоснованы. В сравнении с прошлым сезоном Ла Лиги, в котором «Барса» побила несколько рекордов в защите, задняя линия команды выглядит ненадежной.

В сезоне 2023/24 «Барселона» пропустила 21 гол всего в 18 матчах чемпионата, а за весь сезон Ла Лиги 2022/23 — 20.

2 комментария
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Так Хави нужно определиться и сделать состав . Каждый матч по тысячи замен ( кроме Левандовски ) и как можно после этого кого-то винить . Ротация должна быть но не в защите . Каждый матч это валидол - защита проходной двор .
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зато топ модные защитники как кунди и лучший в мире защитник араухуа 😁✌️
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