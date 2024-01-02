📸 Хави и игроки «блауграны» посетили детские больницы и детские дома Барселоны. Дети получили позитивные эмоции и подарки

Представители «блауграны» посетили несколько детских больниц Барселоны, а также некоторые детские дома, находящиеся в ведении правительства Каталонии.

Такой визит футболистов – ежегодная благотворительная инициатива, организуемая фондом «Барселоны» в рамках программы «Эмоциональное благополучие».

«Игроки разделили с детьми душевные и незабываемые моменты, раздавая автографы, делая селфи и даря ребятам разные подарки. Улыбки, приятное волнение и радость — отличная терапия для детей, у некоторых из которых диагностированы серьезные заболевания», — говорится на сайте клуба.

Витор Роке тоже принял участие в акции «Барсы».

Медицинские работники подчеркивают, что встречи c футболистами вызывают крайне положительные чувства и эмоции у детей, а это может помочь в процессе их выздоровления.

Спасибо клубу за такую важную инициативу.