4 игрока, которые могут уйти из «Барсы» следюущим летом

Вот те игроки «Барсы», чей контракт истекает уже через 6 месяцев.

Жоау Феликс

В начале сезона «Барса» была очень довольна 24-летним игроком, но теперь его будущее в «блаугране» не столь очевидно на фоне спада.

Нет никаких гарантий, что каталонцам удастся заполучить форварда, но они наверняка изучат все возможности, чтобы подписать его на постоянной основе.

Жоау Канселу

Несмотря на недостатки португальца в обороне, он определенно является одним из ключевых игроков «Барсы» в этом сезоне. Клуб и тренерский штаб, как говорят, в восторге от полноценного фулбека.

Скорее всего, летом «Барселона» выкупит 29-летнего игрока за 25-30 миллионов евро.

Серджи Роберто

Изначально предполагалось, что это будет последний сезон ветерана в составе «Барсы», прежде чем он уедет в МЛС в 2024 году.

Однако в последние месяцы 31-летний игрок преобразился, и теперь продление контракта не исключено. Хави, как сообщается, был бы рад сохранить Роберто еще на год.

Маркос Алонсо

Защитник практически не играет в этом сезоне. Его роль уже не так важна, как в прошлом, а травмы практически не дают покоя. 33-летний испанец с с большой вероятностью покинет команду в конце сезона.