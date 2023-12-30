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Месси-Алвес – возможно, самая яркая связка защитника и нападающего. Вдвоем тащили мяч до штрафной и кошмарили стеночками

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В начале десятых «Барселона» бесспорно была одним из лучших клубов в мире, ежегодно претендуя на большие трофеи. Отличительной чертой той команды были которкие передачи с игрой на третьего, однако некоторые игроки «Барсы» феерили и вдвоем.

Например, Дани Алвес и Лео Месси часто убирали соперников стеночками, и за 349 матчей забили 48 совместных голов – бразилец больше ни с кем так не сыгрался.

Алвес регулярно шел вперед до самой штрафной – такое свободное перемещение в каждом матче в современном футболе представить трудно. Возможно, это была самая яркая связка нападающего и защитника.

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