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«Барса» сомневается в Феликсе. Жоау не оправдывает ожидания руководства

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А ведь совсем недавно все было наоборот.

«Барселона» серьезно сомневается, войдет ли Жоау Феликс в ее дальнейшие планы, сообщает журналист Diario AS Хави Мигель.

В спортивном отделе идут споры о будущем португальского полузащитника, спад его формы вызывает опасения в клубе. Феликс стал одним из объектов критики Хави в перерыве матча против «Альмерии»: именно он и Андреас Кристенсен был заменены перед началом второго тайма.

Изначально главный тренер не был сторонником трансфера Феликса, на его подписании настаивал Жоан Лапорта, который является большим поклонником игрока и видит в нем нового Йохана Кройффа.

Хави не был заинтересован в нападающем, вместо этого он настаивал на приходе двух полузащитников: Ло Чельсо и Ориоля Ромеу.

Как сообщают источники, близкие к клубу, Феликс сидел бы на скамейке запасных, если бы Гави не порвал крестообразную связку. По их словам, это единственная причина, по которой Феликсу до сих пор регулярно дают игровое время.

Изначальная идея Хави заключалась в том, чтобы в этом сезоне, как и в прошлом, использовать четырех полузащитников. Эта система помогла «Барсе» выиграть чемпионат и Суперкубок в прошлом сезоне. В идеальной картине главного тренера центр поля контролировали бы Гюндоган, Де Йонг, Гави и Педри, а Ло Чельсо и Ромеу могли бы поддержать их со скамейки.

На данный момент Феликс по результативности сравнялся с Ферраном Торресом. На счету у португальца и испанца одинаковое количество результативных действий — 9 (6 голов и 3 ассиста). Однако при этом Ферран отыграл на 250 меньше минут.

А вы бы оставили Жоау в команде?

5 комментариев
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Феликсу критически не хватает скорости, но сравнивать его по уровню с Торресом унизительно. Уровень пользы от одного и другого в созидании несравним
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Сейчас уже сложно сказать, кто больше нужен Барсе Феликс или...
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И вот после всех Феликса выходок и высказываний он окажется как та корова в бомболюке..)
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Ответ & Co1366
Сейчас уже сложно сказать, кто больше нужен Барсе Феликс или...
Согласен.. по хорошему Феликс бы мог уехать в Дортмунд и стать легендой там
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Ответ serbolthwatson
Феликсу критически не хватает скорости, но сравнивать его по уровню с Торресом унизительно. Уровень пользы от одного и другого в созидании несравним
Точно. Ферран полезнее. Португалец делает разницу в двух ситуациях - бегом-бегом в пустое пространство, за счёт стартового обыгрыша/рывка либо в ситуации, когда на него выбросился защитник (по сути, тоже, за счёт стартового обыгрыша).

Феликс эффектен, да. Но не эффективен.
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