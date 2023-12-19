«Барселона» нашла замену Хави. Вы точно не угадаете, кто это 😱

«Барселона» раздумывает над вариантами возможной замены Хави.

Учитывая, что шансы каталонцев на защиту титула чемпионов Ла Лиги стремительно тают, а текущая форма команды не обнадеживает ожидания от плей-офф Лиги чемпионов, руководство может расстаться со специалистом. Клуб даже нашел уже замену.

Если Хави придется уйти, то заменить его может другая легенда клуба - Рафаэль Маркес.

Мексиканец в настоящее время возглавляет резервную команду, выступающую в третьем испанском дивизионе.

Как считаете, стоит ли «Барселоне» расставаться с Хави или это временный спад?