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«Барселона» нашла замену Хави. Вы точно не угадаете, кто это 😱

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«Барселона» раздумывает над вариантами возможной замены Хави.

Учитывая, что шансы каталонцев на защиту титула чемпионов Ла Лиги стремительно тают, а текущая форма команды не обнадеживает ожидания от плей-офф Лиги чемпионов, руководство может расстаться со специалистом. Клуб даже нашел уже замену.

Если Хави придется уйти, то заменить его может другая легенда клуба - Рафаэль Маркес.

Мексиканец в настоящее время возглавляет резервную команду, выступающую в третьем испанском дивизионе.

Как считаете, стоит ли «Барселоне» расставаться с Хави или это временный спад?

11 комментариев
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Ответ Вячеслав Новиков
Нужен нормальный топовый тренер, сколько можно легенд приглашать то, второго Пепа не будет, с Хави нужно однозначно расставаться, ни игры ни тактики, и игроки жутко деградируют
В чем проблема с игрой, если команда создаëт много моментов, но не реализовывает их? И где вы найдете деньги на топового тренера и на топ-игроков для него? По-вашему топ-тренеры идут в клубы с денежными проблемами?
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Хрен редьки не слаще...
Нужен хороший, топовый тренер! Где его взять, или вернее где взять деньги на контракт с таким тренером - это проблема президента клуба! Нужно больше заниматься вот такими проблемами, а не каждый день давать пресс-конференции и балаболить о всех желаемых трофеях!
Но как бы там ни было, с Хави нужно прощаться...
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Нужен нормальный топовый тренер, сколько можно легенд приглашать то, второго Пепа не будет, с Хави нужно однозначно расставаться, ни игры ни тактики, и игроки жутко деградируют
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Уверен, что до лета Хави дадут поработать, а там уже последует замена, так как сезон явно намечается не очень удачным. Я бы присмотрелся к Нагельсманну, не знаю насколько у него длинный контракт со сборной, и насколько ему будет интересна Барса, но вариант неплохой, как минимум
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Ответ Гласящий Истину!
Хрен редьки не слаще... Нужен хороший, топовый тренер! Где его взять, или вернее где взять деньги на контракт с таким тренером - это проблема президента клуба! Нужно больше заниматься вот такими проблемами, а не каждый день давать пресс-конференции и балаболить о всех желаемых трофеях! Но как бы там ни было, с Хави нужно прощаться...
Какой топ тренер? Топ тренерам топ трансферы нужны. Поэтому лучше молчали бы. Дайте Хави время, все равно нынешняя Барса в целом сырая команда на перспективу
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Ужас,, мне искрене жаль Хави! 😕

За что его увольнять??? За нескольких плохих результатов? Матчи безусловно были важными и подвела реализация, НО разве Гвардиолу и Клоппа в их первые сезоны за плохое качество игры и отсутствие результатов выгнали с позором и треском?😔

Может стоит дождаться пока эти плоды работы тренера созреют?!
А учитывая ситуацию в клубе, фон вокруг ( который кстати во многом создает само руководство, хотя в работе и то что они реально делают для клуба мы не увидим) критику и трансферов, то Хави, в целом, показал себя очень хорошо😇

Давайте посмотрим до конца сезона что будет и не станем делить трофеи, как шкуру не убитого медведя:)
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Предлагаю взять Симеоне, все будут довольны)))
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Ответ usman703
Какой топ тренер? Топ тренерам топ трансферы нужны. Поэтому лучше молчали бы. Дайте Хави время, все равно нынешняя Барса в целом сырая команда на перспективу
Ну естественно, топ тренер не будет работать с рафиньями и торресами... Хави уже работает с командой более чем достаточное время. И кроме слёз, игра его команды ничего не вызывает...
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Ответ Гласящий Истину!
Ну естественно, топ тренер не будет работать с рафиньями и торресами... Хави уже работает с командой более чем достаточное время. И кроме слёз, игра его команды ничего не вызывает...
Против Порту и Атлетико кроме слез ничего игра не вызывала? Рисунок игры есть, нет реализации и профильного опорника. И да, раз топ-тренер не будет работать с Рафиньями и Торресами, то в чем смысл писать о смене тренера?
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Ответ Вячеслав Новиков
Нужен нормальный топовый тренер, сколько можно легенд приглашать то, второго Пепа не будет, с Хави нужно однозначно расставаться, ни игры ни тактики, и игроки жутко деградируют
Вы не правы, команда много создает
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Ответ Vladimir Berezin
Ужас,, мне искрене жаль Хави! 😕 За что его увольнять??? За нескольких плохих результатов? Матчи безусловно были важными и подвела реализация, НО разве Гвардиолу и Клоппа в их первые сезоны за плохое качество игры и отсутствие результатов выгнали с позором и треском?😔 Может стоит дождаться пока эти плоды работы тренера созреют?! А учитывая ситуацию в клубе, фон вокруг ( который кстати во многом создает само руководство, хотя в работе и то что они реально делают для клуба мы не увидим) критику и трансферов, то Хави, в целом, показал себя очень хорошо😇 Давайте посмотрим до конца сезона что будет и не станем делить трофеи, как шкуру не убитого медведя:)
Не за результаты, а за отсутствие внятной игры уже третий сезон.
"вардиолу и Клоппа в их первые сезоны за плохое качество игры" - не было у Гвардиолы или Клоппа плохого качества игры, не придумывай. Клопп, может быть, не выигрывал, однако прогресс был виден сразу. И Гвардиола показал, во что он будет играть.
Хави же вообще ни во что не играет, кроме колхоза. Как получается, так и играют. Словно увидели игроки друг друга вчера первый раз.
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