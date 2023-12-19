«Барселона» нашла замену Хави. Вы точно не угадаете, кто это 😱
«Барселона» раздумывает над вариантами возможной замены Хави.
Учитывая, что шансы каталонцев на защиту титула чемпионов Ла Лиги стремительно тают, а текущая форма команды не обнадеживает ожидания от плей-офф Лиги чемпионов, руководство может расстаться со специалистом. Клуб даже нашел уже замену.
Если Хави придется уйти, то заменить его может другая легенда клуба - Рафаэль Маркес.
Мексиканец в настоящее время возглавляет резервную команду, выступающую в третьем испанском дивизионе.
Как считаете, стоит ли «Барселоне» расставаться с Хави или это временный спад?
Нужен хороший, топовый тренер! Где его взять, или вернее где взять деньги на контракт с таким тренером - это проблема президента клуба! Нужно больше заниматься вот такими проблемами, а не каждый день давать пресс-конференции и балаболить о всех желаемых трофеях!
Но как бы там ни было, с Хави нужно прощаться...
За что его увольнять??? За нескольких плохих результатов? Матчи безусловно были важными и подвела реализация, НО разве Гвардиолу и Клоппа в их первые сезоны за плохое качество игры и отсутствие результатов выгнали с позором и треском?😔
Может стоит дождаться пока эти плоды работы тренера созреют?!
А учитывая ситуацию в клубе, фон вокруг ( который кстати во многом создает само руководство, хотя в работе и то что они реально делают для клуба мы не увидим) критику и трансферов, то Хави, в целом, показал себя очень хорошо😇
Давайте посмотрим до конца сезона что будет и не станем делить трофеи, как шкуру не убитого медведя:)
"вардиолу и Клоппа в их первые сезоны за плохое качество игры" - не было у Гвардиолы или Клоппа плохого качества игры, не придумывай. Клопп, может быть, не выигрывал, однако прогресс был виден сразу. И Гвардиола показал, во что он будет играть.
Хави же вообще ни во что не играет, кроме колхоза. Как получается, так и играют. Словно увидели игроки друг друга вчера первый раз.