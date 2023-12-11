Хави настойчиво требует подписать одного игрока зимой. Так тренер проверяет лояльность руководства «Барсы»

Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала Джовани Ло Чельсо в январе, сообщает Sky Sports.

Как утверждает издание, для тренера этот трансфер станет «проверкой того, насколько он пользуется поддержкой среди руководства клуба».

Полузащитник «Тоттенхэма» очень нравится Хави, и он уже настаивал на его трансфере прошедшим летом. Но и сам игрок, и лондонский клуб были заинтересованы в том, чтобы он остался.

Сейчас этот вопрос вновь всплыл из-за травмы Гави — испанский полузащитник пропустит весь сезон после разрыва крестообразной связки колена. Босс каталонцев считает, что Ло Чельсо по профилю может заменить 19-летнего игрока, так как у него качественный пас и дриблинг, а также он может помочь команде и в обороне.

Однако будет достаточно удивительно, если этот трансфер все же состоится. Аргентинский полузащитник наконец-то становится важным игроком для «шпор» на фоне серьезной травмы Джеймса Мэддисона. В этом сезоне аргентинский полузащитник забил 2 гола в 8 матчах под руководством Анже Постекоглу.