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Хави настойчиво требует подписать одного игрока зимой. Так тренер проверяет лояльность руководства «Барсы»

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Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала Джовани Ло Чельсо в январе, сообщает Sky Sports.

Как утверждает издание, для тренера этот трансфер станет «проверкой того, насколько он пользуется поддержкой среди руководства клуба».

Полузащитник «Тоттенхэма» очень нравится Хави, и он уже настаивал на его трансфере прошедшим летом. Но и сам игрок, и лондонский клуб были заинтересованы в том, чтобы он остался.

Сейчас этот вопрос вновь всплыл из-за травмы Гави — испанский полузащитник пропустит весь сезон после разрыва крестообразной связки колена. Босс каталонцев считает, что Ло Чельсо по профилю может заменить 19-летнего игрока, так как у него качественный пас и дриблинг, а также он может помочь команде и в обороне.

 

Однако будет достаточно удивительно, если этот трансфер все же состоится. Аргентинский полузащитник наконец-то становится важным игроком для «шпор» на фоне серьезной травмы Джеймса Мэддисона. В этом сезоне аргентинский полузащитник забил 2 гола в 8 матчах под руководством Анже Постекоглу.

 

3 комментария
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сколько ему не дай, результат будет одинаковый. Большинство гениальных игроков оказываются никудышними тренерами
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Да какой Ло Чельсо?! Нужны игроки умеющие забивать. В прошлом матче 22 удара, 11 в створ, 2 гола(один из них со стандарта в башку прилетел). То есть 1 гол с игры при 20+ ударах. Но нужно больше полузащитников!
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нужно больше золото😁
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