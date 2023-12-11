Руководство «Барсы» недовольно Хави. Боссам не понравились конкретные слова тренера после поражения от «Жироны»

В рамках 16-го тура Ла Лиги «Барселону» навестила «Жирона». «Блауграна» уступила каталонским соседям со счетом 2:4. За команду Хави тем вечером забили Левандовски и Гюндоган.

«Жирона» впервые в истории обыграла «Барсу». Теперь команда Санчеса стала лидером испанского первенства, а «блауграна» расположилась на четвертой строчке.

После игры Хави заявил, что его команда все еще строится: «Такова наша реальность. «Барса» строится. Я по-прежнему настроен позитивно, я верю в команду».

Как пишет As, эта послематчевая реплика Хави не понравилась руководству «блауграны». Боссам было странно слышать фразу о строящейся команде, учитывая, что Эрнандес руководит каталонцами уже третий сезон.

Совет директоров считает, что Хави может добиться большего успеха с игроками, которые у него есть сейчас, пишет As. Руководство помнит, что специально для тренера были подписаны Рафинья, Кунде, Левандовски, Канселу, Феликс и Гюндоган.

Между тем, Мичел Санчес возглавил «Жирону» всего на четыре месяца раньше, чем Хави пришел в «Барсу». Когда Санчес начал тренировать «бело-красных», команда даже не выступала в Ла Лиге.

Как думаете, недовольство руководства словами Хави справедливо?