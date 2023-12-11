Хави называет «Барсу» «строящейся» уже третий сезон. Он точно знает, что делает?

«Эта «Барса» находится в стадии строительства. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Сомневаться не нужно – нужно продолжать в том же духе», – сказал Хави после поражения от «Жироны» 2:4.

За последние несколько лет мы слышали это довольно часто, но может ли это быть оправданием, когда мы приближаемся к 2024 году? В составе «Барсы» собраны фантастические игроки, но тренер называют команду «строящейся» уже третий сезон.

Главные претензии боельщиков «Барсы» к команде: реализация (пробили по воротам 31 раз, победили по ожидаемым голам 4,25-2,95; данные – Understat) и компактность обороны. Как считаете, чего не хватает команде Хави?