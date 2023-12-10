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«Конечно же». Лапорта рассказал о планах «Барсы» на Канселу и Феликса — дело обоих Жоау скоро возьмет новый оборот

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Получится ли?

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что вскоре начнутся переговоры по Жоау Феликсу и Жоау Канселу в интервью газете Asharq Al-Awsat во время своей поездки на Ближний Восток.

Два португальских игрока присоединились к каталонцам на правах аренды в последние часы трансферного окна, и они идеально влились в команду Хави. Именно они забили оба гола в победе (2:1) над «Порту», что гарантировало «блаугране» выход в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2019 года.

В интервью Лапорта подтвердил, что клуб намерен побороться за обоих игроков, несмотря на финансовые трудности:

«Конечно же, мы хотим, чтобы они остались в «Барсе». Мы намерены приступить к переговорам в ближайшее время, сейчас Деку планирует, как мы можем договориться лучшим образом. У нас прекрасная дружба с «Атлетико Мадрид» и «Манчестер Сити».

«Барсе» придется непросто в этих переговорах, но за таких игроков ведь стоит побороться? 

3 комментария
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Будем объективны, Феликса выкупить нереально
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Впервые с 2019-го года?
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Ответ Иракли Лория
Будем объективны, Феликса выкупить нереально
Да вполне себе реально, тот же Атлетико с Гризманном показал рабочую схему
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