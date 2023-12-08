Левандовски получил прибавку, а Араухо не в топ-10. Обновленные зарплаты игроков «Барселоны»

В последние месяцы появлялось немало информации об изменениях в зарплатной ведомости «Барселоны». И портал Capology подтвердил эти слухи, обновив данные по каталонскому клубу.

Некоторые игроки, как Роберт Левандовски, получили прибавку, положенную по контракту. Теперь поляк зарабатывает €12,5 млн в год чистыми вместо €10 млн, которые он получал до этого.

Кроме того, подтвердилась невероятно скромная зарплата Жоау Феликса – меньше, чем португальский вингер, зарабатывает только Фермин Лопес, ставший игроком первой команды в этом сезоне.

Вот как выглядит полный список (сумма в год после выплаты налогов и без учета бонусов):

1. Френки де Йонг — €18 000 000

2. Роберт Левандовски — €12 500 000

3. Илкай Гюндоган — €9 000 000

4. Жюль Кунде — €6 500 000

5. Рафинья — €6 000 000

5. Жоау Канселу — €6 000 000

7. Ферран Торрес — €4 800 000

8-9. Педри — €4 500 000

8-9. Иньиго Мартинес — €4 500 000

10. Андреас Кристенсен — €4 320 000

11. Рональд Араухо — €3 360 000

12. Гави — €3 260 000

13. Марк-Андре тер Стеген — €3 020 000

14. Маркос Алонсо — €3 000 000

15. Серджи Роберто — €2 400 000

16. Ориоль Ромеу — €1 680 000

17. Иньяки Пенья — €1 560 000

18. Алекс Бальде — €800 000

18. Ламин Ямаль — €800 000

20. Жоау Феликс — €190 000

21. Фермин Лопес — €120 000