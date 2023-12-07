От Феликса до Канселу. Топ-5 лучших игроков «Барселоны» на старте сезона

Бесспорный рейтинг.

В этом сезоне «Барселона» уже провела 20 матчей: пять в Лиге чемпионов и пятнадцать в Ла Лиге. Клуб выиграл 14 из них, 4 раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Tribuna составила список из пяти игроков, которые, по их мнению, стали лучшими на данном отрезке.

Жоау Канселу

Португалец в этом сезоне стал, пожалуй, лучшим игроком «Барсы». Он играет практически в каждом матче, забивает важные голы и отдает результативные передачи. Способность сыграть как слева, так и справа, дает Хави возможность ротировать состав. Жертвой универсальности стал Бальде. Теперь он присел на скамейку запасных.

Ключевая статистика: 3 гола, 2 передачи, 7 сухих матчей, 17 игр.

Жоау Феликс

Феликс показал, что обладает большим набором качеств, чем вингеры, которые были в клубе до него. В отличие от предшественников, Жоау не пропадает в больших матчах. Хави доверился португальцу и дал ему игровое время, которого не доставало в «Атлетико». Игрок не разочаровал. Клуб может рассчитывать на то, что в трудную минуту Феликс может что-то придумать. Болельщики впечатлены тем, как он хорош на мяче.

Ключевая статистика: 5 голов, 3 передачи, 2 победных гола, 17 игр.

Рональд Араухо

В центре защиты «Барселоны» за надежность отвечает Рональд Араухо. Мощный уругваец почти не ошибается, возможно, именно поэтому клуб проиграл всего два матча. Самый яркий момент защитника в сезоне − победный мяч в ворота «Сосьедада». Правда, его не должны оценивать по забитым голам. Именно поэтому стоит выделить то, как он действовал против «Алавеса», а также «Порту» и «Атлетико».

Ключевая статистика: 1 гол, 5 сухих матчей, 13 игр.

Илкай Гюндоган

Гюндоган кажется незаметным (и незаменимым) лидером в центре полузащиты. Однако каждый, кто оценивает футбол не только по голам и голевым, понимает важность Илкая. Немец привнес спокойствие, импульс, устойчивость и опыт. Его наличие на поле − ключевая причина того, что долгое отсутствие Педри не так сильно ощутимо. Гюндоган регулярно создает множество моментов.

Ключевая статистика: 1 гол, 5 передач, 20 матчей.

Френки де Йонг

Он вернулся после длительной травмы и играет, как ни в чем не бывало. А ведь это задача не из легких, что подтвердят многие игроки. Благо, что Френки де Йонг смог провернуть этот финт. Он долго не мог помочь команде, но когда в ноябре вернулся на поле, создал прекрасное трио с Педри и Гюндоганом. Возвращение Френки совпало с выходом в плей-офф ЛЧ и победой над «Атлетико». Это не совпадение, если внимательно смотреть за матчами. Кроме того, когда Де Йонг на поле, это залог отсутствия поражений − с ним команда еще не проигрывала.

Ключевая статистика: 1 гол, 8 побед, 10 матчей.

А кого бы вы назвали лучшим игроком «Барселоны» после 20 матчей? Пишите в комментариях.