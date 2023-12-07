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От Феликса до Канселу. Топ-5 лучших игроков «Барселоны» на старте сезона

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Барселона Барселона
Жоау Канселу Жоау Канселу
Ла Лига Ла Лига
Рональд Араухо Рональд Араухо
Жоау Феликс Жоау Феликс
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

Бесспорный рейтинг.

В этом сезоне «Барселона» уже провела 20 матчей: пять в Лиге чемпионов и пятнадцать в Ла Лиге. Клуб выиграл 14 из них, 4 раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Tribuna составила список из пяти игроков, которые, по их мнению, стали лучшими на данном отрезке.

Жоау Канселу

Португалец в этом сезоне стал, пожалуй, лучшим игроком «Барсы». Он играет практически в каждом матче, забивает важные голы и отдает результативные передачи. Способность сыграть как слева, так и справа, дает Хави возможность ротировать состав. Жертвой универсальности стал Бальде. Теперь он присел на скамейку запасных.

Ключевая статистика: 3 гола, 2 передачи, 7 сухих матчей, 17 игр.

Жоау Феликс

Феликс показал, что обладает большим набором качеств, чем вингеры, которые были в клубе до него. В отличие от предшественников, Жоау не пропадает в больших матчах. Хави доверился португальцу и дал ему игровое время, которого не доставало в «Атлетико». Игрок не разочаровал. Клуб может рассчитывать на то, что в трудную минуту Феликс может что-то придумать. Болельщики впечатлены тем, как он хорош на мяче.

Ключевая статистика: 5 голов, 3 передачи, 2 победных гола, 17 игр.

Рональд Араухо

В центре защиты «Барселоны» за надежность отвечает Рональд Араухо. Мощный уругваец почти не ошибается, возможно, именно поэтому клуб проиграл всего два матча. Самый яркий момент защитника в сезоне − победный мяч в ворота «Сосьедада». Правда, его не должны оценивать по забитым голам. Именно поэтому стоит выделить то, как он действовал против «Алавеса», а также «Порту» и «Атлетико».

Ключевая статистика: 1 гол, 5 сухих матчей, 13 игр.

Илкай Гюндоган

Гюндоган кажется незаметным (и незаменимым) лидером в центре полузащиты. Однако каждый, кто оценивает футбол не только по голам и голевым, понимает важность Илкая. Немец привнес спокойствие, импульс, устойчивость и опыт. Его наличие на поле − ключевая причина того, что долгое отсутствие Педри не так сильно ощутимо. Гюндоган регулярно создает множество моментов.

Ключевая статистика: 1 гол, 5 передач, 20 матчей.

Френки де Йонг

Он вернулся после длительной травмы и играет, как ни в чем не бывало. А ведь это задача не из легких, что подтвердят многие игроки. Благо, что Френки де Йонг смог провернуть этот финт. Он долго не мог помочь команде, но когда в ноябре вернулся на поле, создал прекрасное трио с Педри и Гюндоганом. Возвращение Френки совпало с выходом в плей-офф ЛЧ и победой над «Атлетико». Это не совпадение, если внимательно смотреть за матчами. Кроме того, когда Де Йонг на поле, это залог отсутствия поражений − с ним команда еще не проигрывала.

Ключевая статистика: 1 гол, 8 побед, 10 матчей.

А кого бы вы назвали лучшим игроком «Барселоны» после 20 матчей? Пишите в комментариях.

4 комментария
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Ответ Хесус Хиль Мансано
Где Гави?
дома вроде
+3
0
+3
Где Гави?
+2
-2
0
Конечно Штеген.
0
0
0
Ответ pq
дома вроде
🤣🤣🤣
0
0
0
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