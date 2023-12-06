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«Барса» упустила больше всех опасных моментов среди топ-5 лиг. Смотрим, кто чаще подводит Хави

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«Барселона» продолжает радовать болельщиков в постчемпионском сезоне: каталонцы впервые за три сезона вышли в плей-офф Лиги чемпионов и к декабрю идут в 4 очках от первого места в Ла Лиге.

Однако не все так сказочно: по данным WhoScored, «Барселона» упустила наибольшее число опасных моментов среди клубов топ-5 лиг – 33! Но такая статистика не должна приводить в ужас: «Барса» – топ-клуб с атакующим стилем игры, каталонцы проводят много времени на чужой трети и создают много моментов. Команда Хави идет второй по созданным ожидаемым голам в Ла Лиге (данные –Understat).

Большое число упущенных опасных ситуаций – побочный эффект атакующего стиля. Реализация – неподконтрольная вещь. Команда заслужила похвалу, но вопросы к игрокам остаются, и вот кому их стоит задавать больше:

Левандовски – 10 упущенных опасных моментов;

Ферран – 4;

Рафинья – 4;

Фермин – 3;

Феликс – 3;

Педри – 2;

Ямаль – 2;

Фати – 2;

Кунде – 1;

Гави – 1;

Гюндоган – 1.

3 комментария
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Было бы неплохо указать общее количество этих самых опасных моментов у каждого игрока. Чтобы процент реализации был понятен.
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Ответ Overkiller
Было бы неплохо указать общее количество этих самых опасных моментов у каждого игрока. Чтобы процент реализации был понятен.
Точно. А так, по это статистике, лучший в атаке МАТШ - 0 упущенных моментов! ))
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