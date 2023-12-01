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«Это вина не одного человека». Гризманн считает, что Феликс недостаточно работал, чтобы добиться успеха в «Атлетико», — Жоау с ним не согласился

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В преддверии встречи «Атлетико» и «Барселоны» на грядущих выходных Антуан Гризманн поддел Жоау Феликса по поводу его карьеры в мадридском клубе. В интервью Movistar+ француз заявил, что его бывший товарищ по команде не приложил достаточно усилий, чтобы добиться успеха.

«Когда игрок приходит сюда, он более или менее знает, каков тут тренер, что из себя представляет команда. К этому нужно адаптироваться и работать, иначе успеха не добиться. У Жоао были периоды, когда он работал очень хорошо и так же выступал, но требуется постоянство. В один момент он устал и больше не видел себя здесь. Именно поэтому он предпринял попытку уйти, и клуб помог ему в этом».

Однако Феликс не согласился со словами экс-партнера по «Атлетико». В интервью тому же Movistar+ португалец сказал:

«Я не согласен [с Гризманном]. У него есть свое мнение, но я не собираюсь его комментировать.

Есть вещи, которые я мог бы сделать лучше, я и все остальные. Есть вещи, которые пошли не очень хорошо, но это вина не одного, а нескольких людей».

В воскресенье Жоау предстоит первый матч в составе «Барсы» против «Атлетико», чьим игроком он до сих пор является. Для Феликса эта встреча определенно будет знаковой, и кто знает, как он себя проявит в противостоянии с командой, с которой расстался не лучшим образом.

7 комментариев
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Так значит Гризман не достаточно работал в Барсе?
+23
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+22
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Ответ Дуб Исаакович
Так значит Гризман не достаточно работал в Барсе?
По результатам вообще не работал)
+6
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вот уж перед матчем именно с Барселоной Гризманн зря такое сказал, сам себя зарыл.
+4
-1
+3
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Ответ Kordelia Garner
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ты так обиделся, как будто гризманн твой парень🤣🤣
+2
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+2
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Этот вонючка Гризманн ещё рот открывает…а сам когда-то говорил, что ему сниться игра в Барсе. Пришёл в Барсу за колоссальные деньги и провалился…. Но он герой Атлетико, потому, что сыграл главную роль в очень разумном спектакле, под названием -как содрать большие деньги с Барсы, не теряя ничего…. Атлетико продала его долбанному Бартомео за 120 млн., Гризманн за два года обгадил всё в команде, при этом получая огромную зарплату и в Барсе и в Атлетико ( за главную роль), а обратно его выкупили за 20 млн. Шикарнейшая схема, когда перед тобой стоят ослы-предатели…. Именно те два года он был в спаде да? а до и после, очень даже играет….Но я его не считаю великим игроком… впрочем никогда и не считал….
+8
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Гризман последний человек на планете, который хоть что-то может вякать в сторону Фелиша.
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Ответ ЧИКО
Этот вонючка Гризманн ещё рот открывает…а сам когда-то говорил, что ему сниться игра в Барсе. Пришёл в Барсу за колоссальные деньги и провалился…. Но он герой Атлетико, потому, что сыграл главную роль в очень разумном спектакле, под названием -как содрать большие деньги с Барсы, не теряя ничего…. Атлетико продала его долбанному Бартомео за 120 млн., Гризманн за два года обгадил всё в команде, при этом получая огромную зарплату и в Барсе и в Атлетико ( за главную роль), а обратно его выкупили за 20 млн. Шикарнейшая схема, когда перед тобой стоят ослы-предатели…. Именно те два года он был в спаде да? а до и после, очень даже играет….Но я его не считаю великим игроком… впрочем никогда и не считал….
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