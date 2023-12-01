«Барса» забила всего 7 мячей в 6 матчах. Но Хави знает, как решить проблему

За последние шесть матчей во всех соревнованиях «Барса» забила всего семь голов. Это тревожная статистика для команды, которая борется за защиту титула.

Идея Хави по улучшению голевой отдачи «Барсы» – Роберт Левандовски, пишет Marca. Босс «Барсы» считает, что результативность «Барсы» сразу же улучшится, если Левандовски чаще будет получать мяч в штрафной.

В последнее время форвард подвергается критике, ведь в последних двух матчах он не смог забить ни разу. Польский нападающий забил всего два гола с момента возвращения после травмы лодыжки в конце октября. Оба гола пришлись на одну игру, и один из них был забит с пенальти.

Однако Хави считает, что «Барса» сможет забивать больше, если другие игроки атаки будут более креативны в финальной трети и будут чаще находить Левандовского.