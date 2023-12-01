FC Barcelona
Блог

«Барса» забила всего 7 мячей в 6 матчах. Но Хави знает, как решить проблему

Барселона Барселона
Хави Хави
Клубы Клубы
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

За последние шесть матчей во всех соревнованиях «Барса» забила всего семь голов. Это тревожная статистика для команды, которая борется за защиту титула.

Идея Хави по улучшению голевой отдачи «Барсы» – Роберт Левандовски, пишет Marca. Босс «Барсы» считает, что результативность «Барсы» сразу же улучшится, если Левандовски чаще будет получать мяч в штрафной.

В последнее время форвард подвергается критике, ведь в последних двух матчах он не смог забить ни разу. Польский нападающий забил всего два гола с момента возвращения после травмы лодыжки в конце октября. Оба гола пришлись на одну игру, и один из них был забит с пенальти.

Однако Хави считает, что «Барса» сможет забивать больше, если другие игроки атаки будут более креативны в финальной трети и будут чаще находить Левандовского.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Секрет большого количества забитых мячей в том, что нужно много забивать.
Джейсон Стэтхэм
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неужели он додумался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
забавно, как найти напа внутри штрафной при навесах/прострелах если его редко там бывает?! вот с Порту, в момент первого захода(гола) Канселу вошел в штрафную,а Лева был в самом уголке правого края штрафного, а в моменте голом Феликса, и вовсе не был внутри штрафной.. Лева хорош в реализации моментов, это не вызывает сомнении, но в чем он еще хорош, чтоб не быть внутри штрафной в таких эпизодах?! пасы слабые, дриблинг и скорость даже моя бабушка лучше него это исполнит, удары издали не его конек.. так, какого ### он не внутри штрафной при завершающей стадии атаки?! Хави должен поговорить с ним, по поводу его манеры игры, и исправить все это, но если он не слушается его то не лучше ли оставить его в запасе, с Ферраном или без ЦФ но с ложной девяткой. к счастью,Хави как игрок успел поиграть у Пепа который ставил без ЦФ, должен где то что то вспомнить, если нет, то не думаю что Пеп откажет дать совета сейчас, можно позвонить и разузнать что и как
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гениально, а я думал зачем покупать шикарно продвигающего мяч Бернардо, если у нас есть ЛЕВАНДОВСКИ и креатив ДРУГИХ игроков🤦‍♂️😃🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, наконец-то дошло, что девятка должна получать мяч и забивать… НО!!! проблема совсем в другом… а в том, что эта наша уважаемая девятка, никак не хочет стать на место девятки во вратарской площадке… Если Чави ещё сможет объяснить Левандовскому, что он не должен находится на позиции полузащитников или не должен бродить по всему полю, то и пасы будут ему давать… а так кому пасовать? его же там нет!!!! Пусть Левандовский глянет, как играет Белингем на его позиции….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо, кэп🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий