«Он лучший из всех, кого я видел»: Канселу восхищен одноклубником после матча с «Порту»

Жоау Канселу был назван лучшим футболистом матча против «Порту», однако сам португалец после игры восхищался мастерством своего одноклубника Френки Де Йонга.

«Все мои товарищи по команде показали отличную игру, но я хочу сказать кое-что о Френки де Йонге», — отметил Канселу DAZN.

«Френки - лучший игрок на своей позиции из всех, кого я когда-либо видел. Всякий раз, когда он выходит на поле, то делает разницу в матче».

«Мы очень рады, что он вернулся», — добавил Канселу.

Де Йонг действительно показал класс в матче с «Порту». Голландец только недавно восстановился после травмы и был двигателем полузащиты «Барсы»: согласно статистике, он сделал больше всего касаний (74) среди всех полузащитников. Де Йонг также записал в свой актив один ключевой пас, один перехват и три точных длинных передачи.