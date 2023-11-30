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«Он лучший из всех, кого я видел»: Канселу восхищен одноклубником после матча с «Порту»

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

Жоау Канселу был назван лучшим футболистом матча против «Порту», однако сам португалец после игры восхищался мастерством своего одноклубника Френки Де Йонга.

«Все мои товарищи по команде показали отличную игру, но я хочу сказать кое-что о Френки де Йонге», — отметил Канселу DAZN.

«Френки - лучший игрок на своей позиции из всех, кого я когда-либо видел. Всякий раз, когда он выходит на поле, то делает разницу в матче».

«Мы очень рады, что он вернулся», — добавил Канселу.

Де Йонг действительно показал класс в матче с «Порту». Голландец только недавно восстановился после травмы и был двигателем полузащиты «Барсы»: согласно статистике, он сделал больше всего касаний (74) среди всех полузащитников. Де Йонг также записал в свой актив один ключевой пас, один перехват и три точных длинных передачи.

9 комментариев
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Канселу в огне. Он просто топово играет в каждом матче, выкладывается по полностю, а как он показал на эмблему Барсы когда забивал. Канселу очень радует!
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И правда очень важен, а многие это не замечают. Главное, что он дома, там где и хотел всегда быть.
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+12
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Ответ Timati Beweers
Де Йонг и Педри это лучшие ребята на ближайшие 10 лет для барсы
Не забываем про Гави, даже в его отсутствии
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Де Йонг и Педри это лучшие ребята на ближайшие 10 лет для барсы
+4
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Канселу прав. Так как Френки разгоняет атаку мало кто умеет.
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Ответ Timati Beweers
Де Йонг и Педри это лучшие ребята на ближайшие 10 лет для барсы
Ну Де йонг не на 10 конечно, но 5-7 лет точно поиграет, а Педри и Гави лет 10 а то и болше.
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Ответ бек саидов
дейонг проспал отскок от пеньи.
не должен вратарь такого уровня так отбивать... да и не один раз за матч он так сделал....
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