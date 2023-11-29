🤨 Парадокс Канселу: чем лучше он играет за «Барсу», тем сложнее ему в ней остаться

Жоау Канселу показал феноменальную игру в матче с «Порту», поучаствовав в обоих голах каталонского клуба.

Однако успехи игрока могут усложнить процессе переговоров с «Ман Сити» о его переходе в клуб следующим летом, сообщает Diario Sport.

«Барселона» надеется подписать португальца на постоянной основе следующим летом, но готова предложить только 30 миллионов евро, что существенно меньше запросов «Ман Сити».

Таким образом, план каталонцев заключается в том, чтобы заключить еще одну сделку по аренде игрока, но с обязательством выпупа в 2025 году. Клуб рассчитывает обратиться к услугам агента Хорхе Мендеса, который ведет дела нескольких футболистов «Барсы».