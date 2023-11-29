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🤨 Парадокс Канселу: чем лучше он играет за «Барсу», тем сложнее ему в ней остаться

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Жоау Канселу показал феноменальную игру в матче с «Порту», поучаствовав в обоих голах каталонского клуба.

Однако успехи игрока могут усложнить процессе переговоров с «Ман Сити» о его переходе в клуб следующим летом, сообщает Diario Sport.

«Барселона» надеется подписать португальца на постоянной основе следующим летом, но готова предложить только 30 миллионов евро, что существенно меньше запросов «Ман Сити».

Таким образом, план каталонцев заключается в том, чтобы заключить еще одну сделку по аренде игрока, но с обязательством выпупа в 2025 году. Клуб рассчитывает обратиться к услугам агента Хорхе Мендеса, который ведет дела нескольких футболистов «Барсы».

5 комментариев
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EvilEmpress
Ответ Axs Men
Не могут за такого игрока больше 30 дать. За то вот за Коутиньо 150 дали, столько же за Дембеле
Вчера вышел из комы, и зашел на ветку Барселоны?
+6
0
+6
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Владимир Самсонов
Канселу на Трансфермаркете стоит 50. И объективно, это кажется весьа низкой ценой.
+3
0
+3
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Kaloyan Yalamov
При Пепе он в Сити не вернется. Это и есть основа для перегоров между клубами.
+2
0
+2
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Aleksandr Danilov
У Сити все руководство и тренер экс работники Барсы. Как нибудь договорятся
0
0
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