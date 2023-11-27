У Иньесты – 38-й трофей в карьере! Сколько титулов Андресу осталось до Алвеса и Месси?
39-летний Андрес Иньеста завоевал свой 38-й командный трофей в карьере.
Легенда «Барселоны» разместил в соцсетях фотографию, на которой изображены его 38 трофеев, выигранных с клубами и сборной.
38-й титул Иньеста завоевал благодаря первой победе «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Андрес успел провести четыре матча в составе японского клуба до перехода в «Эмирейтс», а значит, по праву считается чемпионом Страны восходящего солнца.
Иньеста уверенно занимает третью строчку среди самых титулованных футболистов. На первом месте восседает Месси. Недавно Лионель завоевал 44-й трофей в своей карьере, став победителем Кубка лиг вместе с «Интер Майами».
На второе место принято ставить Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея. Но тут нужно отметить, что насчет точного числа титулов бразильца единого мнения нет. По разным подсчетам, у него от 42 до 46 трофеев.
Поздравляем Иньесту с солидным достижением!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/cr7football/3052605.html
Представляю, как ему было грустно после вылета от Марокко)))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/cr7football/3052974.html