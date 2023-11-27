У Иньесты – 38-й трофей в карьере! Сколько титулов Андресу осталось до Алвеса и Месси?

39-летний Андрес Иньеста завоевал свой 38-й командный трофей в карьере.

Легенда «Барселоны» разместил в соцсетях фотографию, на которой изображены его 38 трофеев, выигранных с клубами и сборной.

38-й титул Иньеста завоевал благодаря первой победе «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Андрес успел провести четыре матча в составе японского клуба до перехода в «Эмирейтс», а значит, по праву считается чемпионом Страны восходящего солнца.

Иньеста уверенно занимает третью строчку среди самых титулованных футболистов. На первом месте восседает Месси. Недавно Лионель завоевал 44-й трофей в своей карьере, став победителем Кубка лиг вместе с «Интер Майами».

На второе место принято ставить Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея. Но тут нужно отметить, что насчет точного числа титулов бразильца единого мнения нет. По разным подсчетам, у него от 42 до 46 трофеев.

Поздравляем Иньесту с солидным достижением!