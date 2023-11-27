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У Иньесты – 38-й трофей в карьере! Сколько титулов Андресу осталось до Алвеса и Месси?

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39-летний Андрес Иньеста завоевал свой 38-й командный трофей в карьере.

Легенда «Барселоны» разместил в соцсетях фотографию, на которой изображены его 38 трофеев, выигранных с клубами и сборной.

38-й титул Иньеста завоевал благодаря первой победе «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Андрес успел провести четыре матча в составе японского клуба до перехода в «Эмирейтс», а значит, по праву считается чемпионом Страны восходящего солнца.

Иньеста уверенно занимает третью строчку среди самых титулованных футболистов. На первом месте восседает Месси. Недавно Лионель завоевал 44-й трофей в своей карьере, став победителем Кубка лиг вместе с «Интер Майами».

На второе место принято ставить Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея. Но тут нужно отметить, что насчет точного числа титулов бразильца единого мнения нет. По разным подсчетам, у него от 42 до 46 трофеев. 

Поздравляем Иньесту с солидным достижением!

13 комментариев

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Философ Востока
Иньеста красавец. Внёс такой же вклад в чемпионство как и Роналду на Евро2016 😆
+16
-6
+10
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Капа Карри
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
У Иньесты ещё нет трофея за гол волосами.
+12
-3
+9
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VERBLYUD
А ведь наш Ромка так ждал победы Криштика на ЧМ-2022)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/cr7football/3052605.html
Представляю, как ему было грустно после вылета от Марокко)))
+7
-2
+5
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Отец Абду
Ответ Nek Nek
Ну ка мессилизы, скажите, кто лучше Месси или Иньеста?
Ну, Иньеста однозначно лучше, чем Роналду... Как никак Чемпион мира и обладатель 38 трофеев:)
+8
-3
+5
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VERBLYUD
Кстати, наш Ромка предсказал 8-й ЗМ для Месси))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/cr7football/3052974.html
+4
-2
+2
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VERBLYUD
Иньеста еще выигрывал Чемпионаты Европы U19 и U17. Трансфермаркт, например, эти трофеи тоже учитывает)
+2
-1
+1
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Роман
Комментарий удален пользователем
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SPPA
Огромный респект Иньесте. Светлое пятно в коррумпированной барселоне
+1
-1
0
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