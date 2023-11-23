В 19 лет Гави отыграл больше 9 тысяч минут. Сколько времени он провел на поле в сравнении с Месси, Роналду и другими экс-звездами Ла Лиги?

Гави порвал «кресты» в бессмысленном матче Испании против Грузии. Дело в том, что к этому моменту «красная фурия» уже заработала путевку на Евро. Результат встречи с грузинами не мог существенно повлиять на турнирное положение Испании в квалификации чемпионата Европы. Но Луис де ла Фуэнте все равно решил выпустить на матч основной состав сборной. Многие осудили тренера за беспечное отношение к здоровью игроков.

Гави регулярно выступает не только за сборную, но и за клуб. В тот день, когда Пабло порвал «кресты», ему было 19 лет, 3 месяца и 14 дней. К этому моменту он суммарно провел на поле за основу «Барсы» и сборной Испании 9 410 минут в 148 матчах. В сезоне 2021/22 он принял участие в 57 матчах, в сезоне 2022/23 – 76, в сезоне 2023/24 – 15. Журналисты As сравнили количество игрового времени Гави с временем, которое провели на поле экс-звезды Ла Лиги в возрасте Пабло. Ближе всего к полузащитнику «блауграны» подобрался Рауль. К 19-ти годам он провел на поле 7 839 минут, приняв участие в 105 матчах — на 43 игры меньше, чем Пабло. Вот, к каким результатам пришли журналисты As:

Partidos – матчи, minutos – минуты, проведенные на поле.

Как мы видим, статистика неутешительная. Количество турниров, а значит, и матчей, неумолимо растет. Футболисты стали играть намного чаще, что, без сомнения, влияет на их здоровье и физическую форму. При этом возраст, в котором спортсмены начинают играть в футбол за основные команды, снижается. Об этой проблеме не перестают говорить топовые тренеры и игроки. Но ситуация не меняется. В этом сезоне мы наглядно видим отголоски зимнего чемпионата мира в Катаре. Мусиала, Беллингем, Винисиус, Педри, Гюлер, Ямаль — это лишь некоторые молодые футболисты, которые в этом сезоне боролись или борются с повреждениями разной тяжести. Теперь к списку присоединился и Гави. Как думаете, футбольные чиновники примут какие-либо меры в связи со столь неутешительной статистикой?