FC Barcelona
Блог

В 19 лет Гави отыграл больше 9 тысяч минут. Сколько времени он провел на поле в сравнении с Месси, Роналду и другими экс-звездами Ла Лиги?

Луис де ла Фуэнте
Клубы Клубы
Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Рауль Рауль
Гави Гави
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Гави порвал «кресты» в бессмысленном матче Испании против Грузии. Дело в том, что к этому моменту «красная фурия» уже заработала путевку на Евро. Результат встречи с грузинами не мог существенно повлиять на турнирное положение Испании в квалификации чемпионата Европы. Но Луис де ла Фуэнте все равно решил выпустить на матч основной состав сборной. Многие осудили тренера за беспечное отношение к здоровью игроков.

Гави регулярно выступает не только за сборную, но и за клуб. В тот день, когда Пабло порвал «кресты», ему было 19 лет, 3 месяца и 14 дней. К этому моменту он суммарно провел на поле за основу «Барсы» и сборной Испании 9 410 минут в 148 матчах. В сезоне 2021/22 он принял участие в 57 матчах, в сезоне 2022/23 – 76, в сезоне 2023/24 – 15. Журналисты As сравнили количество игрового времени Гави с временем, которое провели на поле экс-звезды Ла Лиги в возрасте Пабло. Ближе всего к полузащитнику «блауграны» подобрался Рауль. К 19-ти годам он провел на поле 7 839 минут, приняв участие в 105 матчах — на 43 игры меньше, чем Пабло. Вот, к каким результатам пришли журналисты As:

Partidos – матчи, minutos – минуты, проведенные на поле.

Как мы видим, статистика неутешительная. Количество турниров, а значит, и матчей, неумолимо растет. Футболисты стали играть намного чаще, что, без сомнения, влияет на их здоровье и физическую форму. При этом возраст, в котором спортсмены начинают играть в футбол за основные команды, снижается. Об этой проблеме не перестают говорить топовые тренеры и игроки. Но ситуация не меняется. В этом сезоне мы наглядно видим отголоски зимнего чемпионата мира в Катаре. Мусиала, Беллингем, Винисиус, Педри, Гюлер, Ямаль — это лишь некоторые молодые футболисты, которые в этом сезоне боролись или борются с повреждениями разной тяжести. Теперь к списку присоединился и Гави. Как думаете, футбольные чиновники примут какие-либо меры в связи со столь неутешительной статистикой?

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арыч Фаворитик
Раньше вводили постепенно игроков по умному.
Гляньте допустим как Пеп подводил к игре Фодена чтобы не сломать.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winfated
Ответ Арыч Фаворитик
Раньше вводили постепенно игроков по умному. Гляньте допустим как Пеп подводил к игре Фодена чтобы не сломать.
Дак и сейчас никто не мешает так вводить. Но в БЧК рычаг стынет, им некогда ждать!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kot_letova
Такими темпами в 25 карьеру закончит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Не смотря на то что он травмирован. Он полный бездарь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZjzoRe
Ответ kot_letova
Такими темпами в 25 карьеру закончит
такими темпами вся талантливая молодежь в 25 закончит, в 30 будет на костылях передвигаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Galaktika
Ответ kot_letova
Такими темпами в 25 карьеру закончит
такими темпами он закончит в 21, уедет в аренду в какую нибудь Леванту, а на его место найдется 2-3 одаренных игрока, которому руководство Барселоны так же сломает карьеру. И погнали крутить колесо сансанры заново.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий