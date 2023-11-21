В Каталонии трагедия: «Барса» потеряла Гави до конца сезона - но фанаты со стажем увидели в этом добрый знак😱😱😱

Немного истории и конспирологии.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). В понедельник «Барселона» объявила, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.

Журналист As Хави Мигель сообщает, что Гави будет отсутствовать дольше, чем ожидалось изначально. Срок восстановления игрока составит от 7 до 9 месяцев. Полузащитник не сыграет за «Барсу» до конца сезона, а также пропустит чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Новость ужасная, но некоторые болельщики вспомнили сезон 2005/2006, тогда другой 6-й номер «Барсы» Хави также получил травму крестообразных связок. В итоге футбольный год для каталонцев завершился победой в Лиге чемпионов. К этому стоит добавить еще и созвучность имен Гави и Хави, а также то, что последний сейчас тренирует команду.

Вряд ли даже стоит сравнивать важность здоровья и победы в ЛЧ, но факт остается фактом.