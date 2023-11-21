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В Каталонии трагедия: «Барса» потеряла Гави до конца сезона - но фанаты со стажем увидели в этом добрый знак😱😱😱

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Немного истории и конспирологии.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). В понедельник «Барселона» объявила, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.

Журналист As Хави Мигель сообщает, что Гави будет отсутствовать дольше, чем ожидалось изначально. Срок восстановления игрока составит от 7 до 9 месяцев. Полузащитник не сыграет за «Барсу» до конца сезона, а также пропустит чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Новость ужасная, но некоторые болельщики вспомнили сезон 2005/2006, тогда другой 6-й номер «Барсы» Хави также получил травму крестообразных связок. В итоге футбольный год для каталонцев завершился победой в Лиге чемпионов. К этому стоит добавить еще и созвучность имен Гави и Хави, а также то, что последний сейчас тренирует команду.

Вряд ли даже стоит сравнивать важность здоровья и победы в ЛЧ, но факт остается фактом.

5 комментариев

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Евсей Пролеткин
что за бред Вы пишите? может вообще не играть и победа Сама придёт
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peter_shor
Гави здоровья, но какой бред пишут.... напомнило случай, когда я только начинал играть в футбол и жутко волновался перед играми (хоть и уровень был не высокий). и вот в один из дней перед матчем случайно уронил в 100 рублей в обоссаный унитаз, а потом оттуда их доставал. в итоге после этого сыграл отлично, а мы выиграли. В итоге я потом эти 100 рублей перед каждой игрой кидал в унитаз на протяжении 4 матчей. потом мы всё таки проиграли

иногда такое ощущение что тексты пишут просто ради того что бы написать хоть что-то.
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Игорь Климов
Здоровья Гави, а сборная Испании теперь ради него просто обязана выигрывать это Евро! 🇪🇸
Самая большая честь для любого футболиста - это выступление и победа за сборную своей страны!
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Андрей Яременко
Думал , что-то толковое написали, нет извините - говно как всегда
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Rachid
Гави обязательно восстановится - Барселона выиграет Ла Лигу - и в будущем Гави обязательно станет тренером Барсы!!…)))
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